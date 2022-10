Schwieriges Treffen vor WM: Innenministerin Faeser besucht Katar

Noch knapp drei Wochen sind es bis zum Beginn der Fußball-WM in Katar - nun ist Bundesinnenministerin Nancy Faeser mit einer Delegation des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) um Verbandspräsident Bernd Neuendorf ins Gastgeberland Katar geflogen. Die für die Spitzensport-Förderung zuständige SPD-Politikerin wird auf dem Flug in die katarische Hauptstadt Doha auch von mehreren Bundestagsabgeordneten begleitet.

Menschenrechtsfragen im Mittelpunkt

Das Bundesinnenministerium hatte angekündigt, im Mittelpunkt der Reise stünden "die Menschenrechtsfragen, die rund um das Turnier diskutiert werden, etwa der Schutz von queeren Menschen vor Diskriminierung und Verfolgung sowie die Verantwortung für Wanderarbeiter, die die WM-Stadien gebaut haben".

DFB-Chef Neuendorf sprach vor dem Abflug von einer "Inspektionsreise". Menschenrechte einzufordern sei "nie überzogen". "Wir müssen als DFB immer die Stimme erheben, wenn wir der Auffassung sind, dass Menschenrechte missachtet werden."

Ministerin will "Eindruck aus erster Hand"

Bundesinnenministerin Faeser will nach ihrer Ankunft zunächst in einer Gesprächsrunde die Situation der vorwiegend aus Südasien stammenden Bauarbeiter erörtern. Sie wolle sich vor Ort "aus erster Hand einen Eindruck" verschaffen, kündigte die SPD-Politikerin an.

Am Dienstag will Faeser dann unter anderem mit Fifa-Präsident Gianni Infantino und dem katarischen Innenminister, Scheich Chalid bin Chalifa Al-Thani, sprechen. DFB-Boss Neuendorf will sich bei Infantino erneut für einen Entschädigungsfonds des Weltverbands für die Familien von gestorbenen oder verletzten WM-Arbeitern einsetzen.

Emir spricht nach Faeser-Äußerungen von "Kampagne"

Faeser hatte kurz vor der Reise ganz offen das Gastgeberland Katar kritisiert. "Für uns als Bundesregierung ist das eine total schwierige Vergabe", sagte sie dem ARD-Magazin Monitor. Es gebe Kriterien wie Einhaltung von Menschenrechten oder Nachhaltigkeitsprinzipien, "an die sich gehalten werden muss, und dann wäre es besser, dass das nicht in solche Staaten vergeben wird".

Nach den Faeser-Aussagen wurde am Freitag der deutsche Botschafter in Doha einbestellt. Dazu wetterte der Emir gegen alle Kritiker. Er sehe eine Kampagne, die "weitergeht, sich ausdehnt, Erfundenes und Doppelmoral einschließt - bis sie einen Grad an Heftigkeit erreichte, der leider viele Fragen über die wahren Gründe und Motive hinter dieser Kampagne aufwirft", so Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani.

Menschenrechtsbeauftragte sagt Reise ab

Zwischenzeitlich war daher fraglich, ob angesichts der Verstimmungen der Besuch der Delegation um Faeser überhaupt wie geplant stattfinden kann. Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Luise Amtsberg, hatte ihre Teilnahme an der Reise am Sonntag kurzfristig abgesagt. Die Weltmeisterschaft beginnt am 20. November. Am 18. Dezember steigt das Finale.

Mit Material von dpa und SID