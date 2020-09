vor 14 Minuten

Tennisprofi Alexander Zverev unterliegt im Finale der US-Open

Der Österreicher Dominic Thiem hat das Finale der US-Open in New York gewonnen. Thiem setzt sich in fünf Sätzen mit 2:6, 4:6, 6:4, 6:3 und 7:6 gegen den Hamburger Alexander Zverev durch.