Tempo 30: Notwendigkeit für die Umwelt oder Symbolpolitik?

Das Ziel ist klar: Die Straßen sollen sicherer, der CO2-Ausstoß geringer, das Lebensgefühl der Menschen besser werden. "Es gilt auch in der Innenstadt die richtige Geschwindigkeit zu finden", sagt Augsburgs Baureferent Gerd Merkle (CSU), auch "um Aufenthaltsqualität für die Menschen zu schaffen."

Kommunen wollen mehr Möglichkeiten, Verkehr selbst zu gestalten

Zusammen mit Ulm, Aachen, Freiburg, Hannover, Leipzig, Bonn und Münster hat die Stadt Augsburg den Bund aufgefordert, die Straßenverkehrsordnung anzupassen. Die Kommunen wollen mehr Möglichkeiten, Verkehr und Straßenraum selbst zu gestalten. Dadurch soll es beispielsweise einfacher werden, Tempo-30-Zonen auszuweisen.

Bislang müssen Kommunen dafür eine konkrete Gefährdungssituation nachweisen. Das soll sich aber ändern. Tempo 50 solle nicht mehr als Regelgeschwindigkeit vorgesehen sein, so Merkle, sondern solle es eine Regelfreiheit für Kommunen geben.

ADAC: Auf Großteil der Straßen gilt Tempo 30

Der Vorschlag wird unterstützt vom Deutschen Städtetag und der Initiative Agora Verkehrswende. Kritiker bezweifeln allerdings, dass der Vorstoß tatsächlich geeignet ist, die Verkehrswende, geringere Lärmbelastung oder einen geringeren CO2-Ausstoß zu erreichen.

Der ADAC etwa hält die bestehende Regel, in Wohngebieten, vor Kindergärten oder Altenheimen Tempo 30 einzuführen, für ausreichend. Um die Situation auf Hauptverkehrsstraßen zu verbessern, setzt der Automobilclub auf neue Technologien, etwa die E-Mobilität. Außerdem, so argumentiert der ADAC, gelte bereits auf einem großen Teil der Straßen Tempo 30.

"Geschwindigkeiten in der Stadt müssen gleichmäßiger werden"

Tatsächlich liegt der Anteil von Straßen mit Tempo 30 in München bei rund 85 Prozent. In Augsburg sind es derzeit etwas mehr als 70 Prozent.

Verkehrswissenschaftler halten den Vorschlag dennoch für zielführend. Es werde vielleicht nicht "den großen Knaller" bringen, sagt etwa Udo Becker, Professor für Verkehrsökologie an der TU Dresden. Ein solches Projekt sei aber ein notwendiger Schritt in die richtige Richtung. "Die Geschwindigkeiten in der Stadt müssen gleichmäßiger werden", so Becker, "vor allem für die Sicherheit auf den Straßen." Außerdem hält er ein solches Projekt dann für besonders wirksam, wenn es mit zusätzlichen Maßnahmen flankiert werde, etwa Abgaben auf Emissionen, dem Ausbau des Radverkehrs oder der Förderung anderer Fahrzeuge wie E-Autos und Pedelecs. Becker mahnt aber auch, dass Geschwindigkeitsbegrenzungen mit Augenmaß angewendet werden müssten.

Sollte Tempo 30 als Regel gelten?

Ähnlich sieht das auch Gebhard Wulfhorst. Er ist Professor am Lehrstuhl für Siedlungsstruktur und Verkehrsplanung an der TU München. Die Geschwindigkeitsbegrenzung könne dazu beitragen, Straßen sicherer zu machen, etwa weil der Bremsweg kürzer sei. Außerdem könnte der Lärm reduziert werden. Allerdings, so Wulfhorst, sei es der falsche Weg, Tempo 30 als Regel einzuführen.

Wenn es auf der einen Seite eine Beruhigung des Verkehrs gebe, meint Wulfhorst, müsse der Verkehr auf der anderen Seite gebündelt werden. Hier seien Städte besser bedient, wenn auf Hauptverkehrsstraßen 50 km/h oder auch 70 km/h möglich seien. Er begrüßt daher den Vorschlag der Städte, vor Ort entscheiden zu können.

Tempo 30 als Regel: Verkehrsministerium bleibt zurückhaltend

Wie es nun mit dem Vorschlag weitergeht, ist noch unklar. Um ein entsprechendes Modellprojekt zu starten, sind die Städte auf die Gesetzesänderung durch den Bund angewiesen. Doch die würde frühestens nach der Bundestagswahl im Herbst umgesetzt - vorausgesetzt, der Vorschlag stößt bei der neuen Regierung auf offene Ohren.

Bislang hat das Verkehrsministerium sich allerdings eher zurückhaltend geäußert. Auf Anfrage von BR24 hieß es lediglich: Man setze auf Handlungsspielräume vor Ort. Allerdings gebe es schon viele Möglichkeiten für Kommunen Tempo 30 anzuordnen. Pauschale Regelungen lehne man ab.