Tempo 30 in Paris - Vorbild für Bayerns Städte und Gemeinden?

In der französischen Hauptstadt Paris gilt ab diesem Montag flächendeckend Tempo 30 mit Ausnahme von Ausfallstraßen und größeren Verkehrsachsen. So dürfen Autofahrer zum Beispiel auf dem Boulevard Champs-Elysées weiter 50 km/h fahren. Mit der Verkehrsberuhigung will das rot-grün regierte Pariser Rathaus die Verkehrssicherheit erhöhen, den Lärm reduzieren und zum Klimaschutz betragen. Ist Paris damit ein Vorbild für Bayerns Städte und Gemeinden?

In der Landeshauptstadt gab es bei dem Thema im Februar einen heftigen Koalitionskrach zwischen der grün-roten Koalition. Zum Ärger der SPD waren die Grünen mit der Forderung, dass München Tempo 30 einführen soll, vorgeprescht. SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter erklärte heute im BR-Interview: "Knatsch ist vielleicht etwas übertrieben, aber ich bin für Ideologien nicht zu haben."

Reiter sagte weiter: "Und wenn ich 90 Prozent der Straßen ohnehin auf Tempo 30 begrenzt habe, dann muss man mir erklären, welchen Sinn es macht, jetzt plötzlich generell Tempo 30 einzuführen, es aber generell wieder nicht ist, weil nämlich der Mittlere Ring und andere Straßen trotzdem nicht Tempo 30 sein werden." Münchens OB Reiter plädiert dafür, sich jeden Einzelfall anzusehen.

Augsburg fordert Änderung der Straßenverkehrsordnung

Zusammen mit sechs weiteren Städten (Ulm, Aachen, Freiburg, Hannover, Leipzig und Münster) hat Augsburg bereits Anfang Juli den Bund aufgefordert, die rechtlichen Voraussetzungen für Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit im Stadtgebiet zu schaffen. Die Mitglieder der "Städteinitiative Tempo 30" wollen selbst darüber entscheiden können, wo sie die Höchstgeschwindigkeit reduzieren.

Diesen Handlungsspielraum haben die Kommunen bislang nicht, weil laut Straßenverkehrsordnung die Regelgeschwindigkeit innerorts auf 50 km/h festlegt und weniger nur erlaubt ist, wenn eine konkrete Gefährdung nachgewiesen wird.

Regensburg will Modellversuch abwarten

Die Stadt Regensburg stehe einer Einführung von Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit außerhalb der Hauptstraßen aufgeschlossen gegenüber, hieß es heute aus dem Rathaus in einer Reaktion auf Paris. An einem Modellversuch wie den der “Städteinitiative Tempo 30” will die Donau-Stadt allerdings nicht teilnehmen. Der Aufwand hinsichtlich Beschilderung, Umstellung von Ampelschaltungen und Änderungen an den Fahrplänen des ÖPNV sei zu groß. Regensburg will deshalb Erfahrungen aus einem Modellversuch und etwaige gesetzliche Anpassungen abwarten.

Bayerischer Gemeindetag für mehr Tempo-30-Zonen

Der Bayerische Gemeindetag ist der kommunale Spitzenverband von 2.031 Städten, Märkten und Gemeinden und vertritt damit im Gegensatz zum Bayerischen Städtetag vor allem auch kleinere Kommunen. Trotzdem sieht Präsident Uwe Brandl in der französischen Millionenmetropole durchaus ein Vorbild für seine Mitglieder beim Thema Tempo 30: “Es gibt Städte, da gehen Autobahnen durch. Da werden sie vermutlich nicht Tempo 30 anordnen können. Ansonsten gibt es aber keinen Unterschied zwischen groß und klein."

Es sei immer ein quartiersbezogener Vorteil, wenn langsamer gefahren werde, so Brandl. "Denn dadurch wird es natürlich auch leiser und ungefährlicher auch für Kinder. Deshalb meine ich schon, dass das ein Thema ist, das alle Kommunen unabhängig von ihrer Größe betrifft."

ADAC lehnt flächendeckendes Tempo 30 in Städten ab

80 Prozent der Clubmitglieder des ADAC lehnen ein generelles Tempo 30 als Limit in geschlossenen Ortschaften hingegen ab. Das ergab eine Umfrage des Automobilclubs im Juni. Demnach bevorzugt eine Mehrheit die derzeitige Regelung mit 50 km/h und Ausnahmen beispielsweise auf Hauptstraßen vor Schulen und Altenheimen. Bei einem generellen Tempolimit 30, also auch auf Verkehrsachsen, erwarten die ADAC-Experten mehr Ausweichverkehr.

Der ADAC-Sprecher Andreas Hölzel begründet dies so: "Dann würden diese Hauptstraßen ihre Attraktivität verlieren. Sie sollen ja einen gewissen Bündelungseffekt erfüllen, dort soll der Verkehr bleiben und möglichst nicht in die Neben- und Wohngebiete abfließen. Aber genau damit ist zu rechnen, wenn die Hauptstraße gar nicht mehr den Vorteil des schnellen Vorankommens hat. Also, das kann man eigentlich nicht wollen."