Temperaturrekord: Erstmals 45-Grad-Marke in Frankreich geknackt

Hitzerekord in Frankreich: Am Freitagnachmittag seien in Villevieille (Département Gard) 45,1 Grad gemessen worden, teilte der französische Wetterdienst mit. Damit wurde in dem Land erstmals die 45-Grad-Marke geknackt. Damit nicht genug: Im Gallargues-le-Montueux - ebenfalls im Département Gard - wurden später am Nachmittag sogar 45,8 Grad registriert.

Das Département Gard ist eines der vier Départements, in denen der Wetterdienst für Freitag wegen der Hitze Alarmstufe Rot ausgerufen hatte.

Allzeit-Temperaturrekord in Frankreich gebrochen

Bereits am frühen Nachmittag wurde der Allzeit-Temperaturrekord in Frankreich gebrochen. In der Kleinstadt Carpentras in Südfrankreich wurden am frühen Freitagnachmittag 44,3 Grad gemessen. Der bisherige gemessene Rekord lag bei 44,1 Grad und stammt aus dem August 2003, gemessen in dem Ort Conqueyrac.

Hitzesommer 2003: Tausende Tote in Frankreich

Während des Hitzesommers 2003 kamen in Frankreich Tausende Menschen ums Leben. Deshalb erlässt die französische Regierung seitdem bei Hitze zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen. Am Freitag hatten im Land Tausende Kinder Hitzefrei, weil Schulen geschlossen blieben.

Ganz Südeuropa stöhnt derweil unter Werten jenseits der 40 Grad. In Spanien forderte die Hitzewelle die ersten Todesopfer. Ein 17 Jahre alter Landarbeiter starb nach einem Hitzschlag bei der Ernte in der Provinz Córdoba im Süden; das berichteten Medien unter Berufung auf die Gesundheitsbehörden der Region Andalusien. In Valladolid nordwestlich von Madrid erlag der Polizei zufolge ein 93 Jahre alter Mann bei einem Spaziergang einem Hitzschlag.