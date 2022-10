Temperaturen im Herbst: Sonniger Oktober bricht alle Rekorde

Ein absoluter Ausnahmemonat geht am Montag zu Ende und fest steht: In Bayern und Baden-Württemberg ist dieser Oktober der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Von Freitag bis Sonntag hatten wir an einigen Orten Sommertemperaturen von bis zu 26 Grad, am Sonntag waren es im mittelfränkischen Rothenburg ob der Tauber noch einmal 25,5 und in Garmisch Partenkirchen 25,2 Grad.

2022 schlägt den bisher wärmsten Oktober in 2001

Es wurden zwar keine Temperaturrekorde an einzelnen Tagen in diesem Monat aufgestellt, aber diese letzte Dekade im Oktober war insgesamt so warm wie nie zuvor, seit mindestens 1881. Bereits im Oktober 2021 lag die Durchschnittstemperatur mit 9,6 Grad um 0,6 Grad über dem Wert der Referenzperiode 1961 bis 1990. Im Vergleich zur aktuellen und wärmeren Periode 1991 bis 2020 betrug die Abweichung 0,2 Grad. Bislang war laut Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach der Oktober 2001 mit durchschnittlich 12,5 Grad der wärmste seit 1881.

Nächste Tage immer noch über dem Durchschnitt

Auch wenn die Temperaturen jetzt langsam zurückgehen: Bis einschließlich Donnerstag liegen wir immer noch über dem Schnitt für die Jahreszeit. Am heutigen Montag sind es in Bayern bis zu 21 Grad Celsius, am morgigen Dienstag bis zu 18 und am Mittwoch maximal 15 Grad. Normal wären jetzt um 10 Grad. Die erreichen wir dann am Freitag und somit sind es vom heutigen Montag bis zum Ende der Arbeitswoche nahezu 10 Grad weniger.

Wärme lässt Nebel am Bodensee weniger werden

Ein weiteres Phänomen: Die überdurchschnittlich hohen Temperaturen lassen den Nebel am Bodensee weniger werden, das haben Forscher beobachtet. Die Zahl der Nebelstunden pro Jahr nimmt laut einem Bericht des "Südkuriers" immer mehr ab. Während in den 1980er-Jahren nach Messdaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 400 oder gar 600 Nebelstunden im Jahr die Normalität gewesen seien, würden diese Werte seit 2000 kaum noch erreicht. Fünfmal habe es seither sogar weniger als 200 Nebelstunden im Jahr am See gegeben.

Hohe Temperaturen - weniger Luftfeuchte - weniger Nebel

Als Gründe nannte Otto Klemm, Professor für Klimatologie an der Universität in Münster, die Klimaerwärmung und weniger Luftverschmutzung. "Warme Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen als kalte", sagte er dem "Südkurier". Erst bei sinkenden Temperaturen nehme die relative Luftfeuchte zu, bis sich bei einer Luftfeuchte von etwa 100 Prozent Nebel bilden kann. Hohe Temperaturen hingegen bedeuteten weniger relative Luftfeuchte und dadurch auch weniger Nebel.