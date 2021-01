Telefonhotline - Hilfe gegen Einsamkeit im Lockdown

Voller Vorfreude schaut Erich Kirchstetter auf sein Telefon. Gleich ruft er an - sein Telefonengel. Sie telefonieren täglich miteinander. Der 77-Jährige hat sich allein gefühlt.

Erich Kirchstetter lebt in einem Alten- und Pflegeheim in Zorneding bei München. Seine Tochter kümmert sich zwar täglich um ihn, sie telefonieren auch, aber ein Gespräch unter Männern sei eben doch etwas anderes, erzählt der Senior schmunzelnd. Mit seinem Telefonengel Herbert Hoffmann ratscht er über alles: das Wetter, Politik, Gott und die Welt, aber vor allem Fußball. Denn die beiden verbindet eine Liebe: der FC Bayern.

Aus dem täglichem Telefonieren hat sich eine Freundschaft entwickelt

Seit drei Monaten telefonieren sie täglich miteinander. Mal eine halbe Stunde, dann eine Stunde, es können aber auch zwei werden, wenn sie gemeinsam Fußball schauen. Die Gesprächsthemen gehen den Herren nie aus. Es hat sich eine richtige Männerfreundschaft entwickelt. "Wenn er anruft, dann geht es immer bergauf. Wir haben die gleichen Interessen. Das ist sehr schön. Da habe ich schon Glück gehabt, dass ich so einen Telefonengel erwischt habe", freut sich Erich Kirchstetter.

Auch Herbert Hoffmann genießt die Gespräche mit seinem neuen Freund. Seine Anrufe sind fest in seinem Tagesablauf integriert. "Ich freue mich, wenn wir lachen und wir lachen sehr oft. Es macht richtig Spaß." Der 61-Jährige aus Eckental in der fränkischen Schweiz wollte sich ehrenamtlich engagieren, aber in Corona-Zeiten ohne physischen Kontakt. Er ist dabei auf den Verein Retla aus München gestoßen. Retla steht übrigens für "Alter" rückwärts gelesen (retla.org). Judith Prem hat den Förderverein vor knapp zwei Jahren gegründet, seit April vergangenen Jahres vermittelt sie deutschlandweit Telefonengel für einsame Senioren.

Telefonengel-Vermittlung über Hotline

Fast die Hälfte aller Menschen über 65 lebt laut statistischem Bundesamt alleine. Freunde versterben, die Angehörigen haben wenig Zeit. Dazu kommen jetzt Corona und die Ausgangsbeschränkungen. Die sozialen Kontakte werden noch weniger. Über die Hotline 089/189 100 26 können sich einsame Seniorinnen und Senioren beim Verein melden. Retla vermittelt ihnen dann feste Gesprächspartner.

Von München über Köln und Berlin bis nach Rügen gibt es inzwischen mehr als 500 Patenschaften. Die unterschiedlichsten Verbindungen sind dadurch entstanden. "Es gibt Patenschaften, die telefonieren täglich miteinander. Wir haben andere, die haben feste Telefontermine und rufen sich einmal in der Woche an. Wir haben aber auch Patenschaften, die sich schon besucht haben."

Michaela May und Elmar Wepper helfen als Telefonvermittler

Prominente Unterstützung erfahren die Telefonengel seit Beginn an von den Schauspielern Michaela May und Elmar Wepper. Sie haben die Schirmherrschaft des Vereins übernommen, helfen aber auch tatkräftig mit. So sitzen sie regelmäßig einmal in der Woche am Telefon und vermitteln die Senioren mit ihren festen Gesprächspartnern. Sie selbst sind keine Telefonengel.

Dennoch entstünden auch beim Erstkontakt über die Hotline zum Teil innige, rührende Gespräche, erzählt Michaela May. "Wir sehen an der Front, was gebraucht wird, wo Not ist. So ein Gespräch läuft ja nicht einfach kurz und knapp: ihre Telefonnummer, gut, auf Wiedersehen. Sondern wir erfahren erstmal langsam, wer ist das, was fehlt ihm, warum ist er einsam. Das sind behutsame und ganz feinfühlige Gespräche."

Einsame Senioren sind noch verzweifelter

Von jung bis alt: alle Altersstufen engagieren sich als Telefonengel. Gerade jetzt, wo man weniger unternehmen kann, melden sich mehr. Dagegen hat die Zahl der Senioren, die sich bei Retla melden, abgenommen. Im Sommer haben täglich bis zu 200 ältere Menschen angerufen. Jetzt sind es durchschnittlich zehn, berichtet Judith Prem. Das bereitet der Vereinschefin Sorgen. Denn Corona macht noch einsamer. Die Verzweiflung der älteren Menschen scheint groß.

"Die Leute rufen zögerlicher an. Es ist einfach eine große Hemmschwelle, überhaupt zum Telefonhörer zu greifen. Wir haben viele Senioren, die bei uns anrufen und sagen, dass sie seit Monaten den Zettel mit unserer Telefonnummer liegen haben und es jetzt erst schaffen, sich zu melden." Die Einsamkeit und die Isolation durch die Corona-Einschränkungen haben Folgen. Die Menschen ziehen sich zurück. "Viele Menschen, die uns jetzt anrufen, sind wirklich sehr verzweifelt", stellt Prem fest.

Einfach reden tut gut

Schauspielerin Michaela May und Telefonengel Herbert Hoffmann appellieren an die einsamen Senioren, sich Hilfe zu holen und sich beim Verein Retla zu melden. "Jeder, der ein wenig Unterhaltung haben möchte, Lust hat auf Gespräche und vielleicht darüber hinaus später mal auf Spaziergänge, Fotos anschauen, was auch immer, der soll bei Retla anrufen", so Michaele May.

Telefonengel Herbert Hoffmann fühlt sich so eng mit seinem Senior Erich Kirchstetter verbunden, dass er ihn besucht hat. Unter strengsten Corona-Sicherheitsauflagen durfte er ins Seniorendomizil Haus Bartholomäus in Zorneding. Nach einem Corona-Schnelltest, mit Abstand und Maske sind sich die beiden nach vielen intensiven Telefonaten das erste Mal begegnet. Sie hatten schon Vorstellungen vom anderen, wie er aussieht. Sie sind nicht enttäuscht voneinander, lachen beide. Und so ratschen die zwei endlich mal persönlich miteinander. Sie sind froh und dankbar, sich gefunden zu haben.

Die Retla-Telefonhotline 089 189 100 26 ist von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr besetzt.