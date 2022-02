Telefonbetrug: Im Netz der "Falschen Polizisten"

Birgit E. ahnt nicht, dass der Polizist an ihrem Telefon ein Betrüger ist. Spätabends ruft er sie an. Angeblich, um sie vor einer Einbrecherbande in ihrem Viertel zu warnen. Es gebe Hinweise, dass auch sie im Visier der Bande stehe, so der falsche Polizist. Er setzt sie unter Druck: Die Polizei müsse ihre Wertgegenstände in Sicherheit bringen – am nächsten Tag willigt sie schließlich ein. Sie übergibt ihre Ersparnisse, Schmuck und Gold einem Fahrer. In der Annahme, alles würde nun zur Polizei gebracht werden.

Millionenschäden in Bayern

Zwischen 2018 und 2020 haben Kriminelle mit der Masche "Falsche Polizisten" in Bayern mindestens 25 Millionen Euro erbeutet, verteilt auf über 40.000 Betrugsfälle. Zahlen für 2021 liegen noch nicht vor. Bundesweit ergaunerten die Betrüger im genannten Zeitraum über 120 Millionen Euro. Das ergibt eine Anfrage der ARD-Sendung report München und rbb24 Recherche bei allen 16 Landeskriminalämtern. Fachleute gehen jedoch davon aus, dass der Schaden und die Zahl der Opfer noch wesentlich höher sind: Zahlreiche Betroffene dieser Masche würden den Betrug aus Scham nicht zur Anzeige bringen.

Die Täter rufen meist aus der Türkei an und blenden mit Hilfe des sogenannten Call ID Spoofing eine deutsche Nummer ein. Sie arbeiten mit Komplizen in Deutschland zusammen, den sogenannten Abholern, die die Beute einsammeln. Die Vermögenswerte werden dann ins Ausland gebracht.

Opfer oft schwer traumatisiert

Hans-Peter Chloupek, Leiter der Arbeitsgruppe Phänomene bei der Polizei München, ermittelt seit Jahren zur Betrugsmasche "Falsche Polizisten". Er weist auf die Traumatisierung der Opfer hin, nachdem sie – oft im hohen Alter - durch die Bande häufig um ihr Lebensvermögen gebracht worden seien. Bei den Ermittlungen wurde deutlich, wie geschickt die Tatverdächtigen agieren. Sie nutzen skrupellos das Vertrauen ihrer Opfer in die Polizei aus. Auch im Fall einer Frau aus Süddeutschland, der besonders tragisch ist. Sie verkaufte ihr Haus für drei Millionen Euro und erwarb dafür Diamanten und eine Uhr, um diese einem Abholer der falschen Polizisten aus Berlin zu übergeben. Sie dachte, sie würde damit einem Polizisten helfen, der angeblich als Geisel genommen wurde. Der Abholer wurde zwar ergriffen, die Diamanten sichergestellt, aber das Haus war weg.

Auch weist die Opferliste der angeklagten Bande mindestens zwei Todesfälle auf, die auf den Betrug zurückzuführen sein sollen: In einem Fall geht die Staatsanwaltschaft von Selbstmord als Folge des Vermögensverlusts aus. In einem zweiten Fall hatte der Hausarzt eines der Betroffenen, ein weit über 80-jähriger Mann, bereits bei einem Gerichtsverfahren gegen die Abholer in Deutschland ausgesagt, dass sein Patient aus gesundheitlichen Gründen durch die Folgen des Betrugs verstorben sei.

Callcenter-Bande in Izmir hochgenommen

Die Arbeitsgruppe Phänomene der Münchner Polizei setzte bei der Bekämpfung der Betrugsmasche daher auf eine enge Zusammenarbeit mit der Türkei. Zusammen mit türkischen Ermittlern wurden die Hintermänner der Bande in Izmir ausfindig gemacht. Ende 2020 ließen türkische Polizisten gleich fünf Callcenter der "Falschen Polizisten" hochgehen und erhoben gegen 81 mutmaßliche Betrüger aus der Türkei und aus Deutschland Anklage. Der Prozess, der derzeit an der großen Strafkammer des Landgerichts im türkischen Izmir läuft, könnte ein beispielhafter Erfolg sein. Nicht selten, so Fahnder, gestalte sich die justizielle und polizeiliche Zusammenarbeit beider Länder schwierig. Den Angeklagten wird die "Gründung einer Organisation zur Begehung von Verbrechen" vorgeworfen sowie Betrug und Geldwäsche von Vermögenswerten aus Straftaten.

Hintermänner aus dem Clan-Umfeld

Die Haupttäter der Izmir-Bande sind drei Männer aus dem Umfeld des türkisch-arabischen Miri-Clans aus Nordrhein-Westfalen und Bremen, die gemeinsam mit anderen Mitgliedern ihrer Großfamilie und weiteren Mittätern seit 2016 systematisch ihre Opfer in Deutschland abgezockt haben sollen. Auch der Kopf der in Izmir angeklagten Bande soll ein Mehrfachtäter aus dem bundesweit einschlägig bekannten Miri-Clan sein, der vor zehn Jahren vor einem Prozess wegen Einbruchdiebstahls aus einem Haftraum des Bremer Landgerichts geflohen war und sich anschließend in die Türkei absetzte.

Deutsche Opfer hoffen auf Entschädigung

Die hunderte Seiten umfassende Klageschrift der Staatsanwaltschaft in Izmir, die dem ARD-Politmagazin "report München" und rbb24 Recherche vorliegt, weist 24 Betrugsfälle auf, bei denen der Weg der Beute von den Opfern in Deutschland bis nach Izmir nachverfolgt werden konnte – mehr als 5 Millionen Euro. Es ist das erste Mal, dass in einem derart groß angelegten Verfahren gegen Callcenterbetrüger in der Türkei, die sich ihre Opfer in Deutschland suchten, verhandelt wird.

Die deutschen Opfer hoffen nun auf Entschädigung aus dem sichergestellten Vermögen der Bande. Die türkische Staatsanwaltschaft weist den Mitgliedern mehrere Immobilien nach, darunter ein Hotel im Badeort Çeşme. Sie hat Vermögen der Bande im Wert von insgesamt 105 Millionen Euro beschlagnahmt. Nach Auskunft der türkischen Richtergewerkschaft könnten daraus nach einer Verurteilung der Bandenmitglieder durch das Gericht in Izmir deren Opfer in Deutschland entschädigt werden.

Das ARD-Politikmagazin "report München" berichtet in seiner Sendung am 08.02.2022 um 21.45 Uhr im Ersten über die Recherchen. Der Film "Der Izmir Clan – Beutezug durch Deutschland" steht am 8.2.2022 ab 17 Uhr in der ARD-Mediathek bereit.