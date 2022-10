Telefonbetrug: Hohe Haftstrafen für "Falsche Polizisten"

Die Erleichterung ist Desirée Schleshorn von der Münchner Polizei anzusehen: Die Kommissarin und Vizechefin der "AG Phänomene" ermittelt seit Jahren zu "falschen Polizisten", die es vor allem auf Senioren abgesehen haben. Übers Telefon wird den Opfern eingeredet, ihre Wertgegenständen einem Abholer zu übergeben – angeblich um sie in Sicherheit vor Einbrecherbanden zu bringen. Etliche Hintermänner wurden nun in der Türkei gefasst und verurteilt. Schleshorn hofft, dass die deutschen Opfer nun entschädigt werden.

Deutsch-türkische Zusammenarbeit bei der Verbrecherjagd

Nach gut einem Jahr Verhandlung hat das Landgericht im türkischen Izmir sein Urteil gegen den Haupttäter Amar S. und 66 weitere Telefonbetrüger aus einer kriminellen Vereinigung verkündet: Im September wurde der in Bremen als Mehrfachtäter polizeibekannte Amar S., der sich vor Jahren in die Türkei absetzte, zu 400 Jahren Haft verurteilt. Auch die weiteren Haupttäter sind Mitglieder der selben arabisch-türkischen Großfamilie. Insgesamt wurden gegen die Callcenterbetrüger, die sich als Polizisten ausgaben, Haftstrafen von mehr als 1.100 Jahren verhängt. Das Verfahren gilt als wegweisend für die normalerweise eher schwierige Zusammenarbeit deutscher und türkischer Ermittlungsbehörden.

Dem Urteil des türkischen Gerichts waren mehrjährige Ermittlungen vorangegangen – auch in Deutschland. Bei der Kriminalpolizei in München, waren Betrugsfälle "falscher Polizisten" aus ganz Deutschland zusammengelaufen. Dort geht man von einem Gesamtschaden von über 120 Millionen Euro aus. Im Zuge der internationalen Rechtshilfe wurden die Ermittlungsergebnisse von Polizei und Staatsanwaltschaften aus Bayern und anderen Bundesländern an die türkische Justiz übergeben, die nach der Festnahme zahlreicher Bandenmitglieder 2020 schließlich in Izmir Anklage erhoben hatte.

Die Betrüger riefen aus türkischen Callcentern an

Von der Türkei aus hatten die Betrüger ihre Opfer in Deutschland mit der Masche der sogenannten "falschen Polizisten" um ihr Vermögen gebracht. Dabei gaben sie sich am Telefon als Polizisten aus und berichteten etwa von Einbrüchen in der Nachbarschaft. So haben sie vor allem ältere Menschen dazu gebracht, ihnen Bargeld, Schmuck und andere Wertsachen zu übergeben, um diese angeblich in Sicherheit zu bringen.

Diesem Trick fielen Tausende in Deutschland zum Opfer. Nun warten die Opfer des Izmir-Clans auf Entschädigung. Denn das Urteil weist neben den Haftstrafen auch die "Rückgabe der nach den Betrugshandlungen verlorene gegangenen Güter" an. Neben Bargeld und Schmuck wurden auch teure Markenuhren von Opfern an die Abholer der Bande in Deutschland übergeben. Ein Großteil der Beute gelangte danach über Kuriere in die Türkei, wo die Behörden bei den Mitgliedern der Bande Vermögen im Wert von 60 Millionen Euro beschlagnahmten. Daraus sollen nach dem Urteil des Landgerichts in Izmir nun die rund 40 Opfer entschädigt werden, deren Fälle der Bande eindeutig zugeordnet werden konnten.

Hoffen auf Entschädigung

Darum ging es auch den ermittelnden Polizisten: Désirée Schelshorn, Vizechefin der "AG Phänomene" des Polizeipräsidiums München, sagte als Reaktion auf das Urteil, das sie als "gerecht" empfinde: "Was ich viel wichtiger finde, ist, dass unsere Geschädigten durch diese Verurteilungen die Möglichkeit haben, ihr Geld aus diesem Betrug wieder zurückzubekommen." Die betroffenen Opfer selbst wurden nach dem Urteil jedoch von den türkischen Behörden bislang nicht über der Möglichkeit einer Entschädigung informiert. Das ergaben Nachfragen von rbb24 Recherche und dem ARD Politikmagazin report München. In einem Fall sagte eine betroffene Frau im Interview, dass sie seit ihrer Aussage bei der Polizei vor einigen Jahren nie wieder in dieser Sache informiert worden war. Nun hofft sie auf Rückgabe von 12.000 Euro.

Abwicklung der Rückzahlung unklar

Das Verfahren zur Rückgabe der Schadenssummen soll über Anwälte in der Türkei laufen, die durch das Gericht bestellt wurden. Aber auch dort gibt man sich auf Nachfrage ahnungslos: "Die Mandantin, die ich vertrete, hat mich noch nicht kontaktiert. Vielleicht weiß sie gar nicht, dass ich sie vertrete", sagt eine der Anwältin im Interview mit "report München".

Das Auswärtige Amt teilte auf Anfrage mit, dass die deutschen Auslandsvertretungen in der Türkei keinen Einfluss auf die Verfahren nehmen könnten: "Opfer müssen ihre Forderungen dementsprechend selbst oder über beauftragte Anwälte geltend machen."

Harte Strafen von der türkischen Justiz

Viele der verurteilten Callcenterbetrüger waren nach Straftaten, wegen derer sie sich in Deutschland hätten verantworten müssen, in die Türkei geflohen. So auch Amar S., dem vor einem Prozess 2011 wegen Einbruchdiebstahls die Flucht aus einem Haftraum im Bremer Landgericht gelungen war. Bei seiner Aussage per Videoschalte aus seiner türkischen Untersuchungshaft vor Gericht in Izmir bezeichnete er sich als unschuldig und beschwerte sich über die schwierigen Haftbedingungen. Die Anwältin von zweien seiner Mittäter zeigte sich nach dem Urteil im Interview mit rbb24 Recherche und report München angesichts des Strafmaßes für ihren Mandanten schockiert: "Mit so einem Ergebnis haben wir nicht gerechnet."

Nur wenige Tage nach dem Urteil in Izmir erfolgte ein Schlag gegen ein weiteres Netzwerk "falscher Polizisten", gegen das ebenfalls bei der Kriminalpolizei in München ermittelt worden war: Laut türkischen Medien wurde Vermögen im Wert von rund 30 Millionen Euro sichergestellt, 30 Tatverdächtige wurden festgenommen, darunter der in der Küstenstadt Mersin auch der mutmaßliche Kopf der Bande: Heisem M.. Auch er ein geflohener Krimineller aus Bremen. und Mitglied derselben Großfamilie wie der bereits Verurteilte Amar S..

Den familiären Zusammenhang bestätigte ein langjähriger, ehemaliger Clan-Ermittler aus Bremen: "Gleiche Ethnie, gleicher Herkunftsort, oft Familien, Angehörige, Familienmitglieder oder eben verschwägert. Sie bilden das Konstrukt der Bande. Und das ist letztendlich das, was landläufig als Clankriminalität bezeichnet wird."

