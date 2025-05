Telefonat mit Trump: Putin zu "Memorandum" mit Ukraine bereit

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich nach einem mehr als zweistündigen Gespräch mit US-Präsident Donald Trump über den Ukraine-Krieg zufrieden geäußert. Er habe am Montag ein "sehr, sehr, informatives und nützliches" Telefongespräch mit Trump geführt, teilten mehrere russische Agenturen unter Verweis auf Putin mit.

Telefonat mit Trump: Putin ruft zu Kompromissen auf

Russland sei bereit, an einem "Memorandum" mit der Ukraine zu arbeiten, das einen Waffenstillstand beinhalten würde, sagte Putin demnach. Moskau wolle die Kampfhandlungen beenden, es müsse aber der effektivste Weg zum Frieden gefunden werden. Dafür müssten Kiew und Moskau Kompromisse eingehen, die allen Seiten gerecht werden, meinte Putin. Wie diese Kompromisse inhaltlich seiner Meinung nach aussehen sollen, sagte er nicht.

Auch US-Sender bestätigten, dass das Telefonat beendet sei, berichteten aber zunächst nichts darüber, wie die US-Seite das Gespräch interpretiert. Seit seinem Amtsantritt im Januar hatte Trump bereits zuvor zwei Mal mit Putin telefoniert – Mitte Februar und Mitte März.

Telefonat nach Ukraine-Verhandlungen in der Türkei

In dem Gespräch sollte es laut Trump darum gehen, wie ein Ausweg aus dem "Blutbad" in der Ukraine gefunden werden könne. Eine Sprecherin des Weißen Hauses erklärte zudem vorab, der US-Präsident sei über beide Parteien "frustriert". Auch US-Vizepräsident JD Vance hatte bekräftigt, dass Trump die Geduld verliere. Vom Kreml hieß es, dass Moskau eine diplomatische Lösung im Ukraine-Krieg bevorzuge, jedoch noch "mühsame" Arbeit nötig sei.

Das Telefonat zwischen Trump und Putin folgte auf die ersten direkten Gespräche zwischen Delegationen aus Russland und der Ukraine seit mehr als drei Jahren, die am Freitag in Istanbul stattfanden. Dabei wurde der Austausch von jeweils 1.000 Gefangenen vereinbart. Das Treffen endete aber ohne Annäherung in der Frage einer Waffenruhe.

Der ukrainische Präsident Selenskyj bekräftigte vor dem Telefonat seine Forderung nach einem "vollständigen und bedingungslosen Waffenstillstand". Selenskyj betonte die Bedeutung einer Waffenruhe als "notwendige Grundlage für die Diplomatie". Er erwähnte zudem, dass Russland während der Gespräche in Istanbul Drohungen geäußert hätte, ohne diese jedoch näher zu erläutern.

Europäer drohen Russland mit neuen Sanktionen

Die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien hatten am Sonntag mit dem US-Präsidenten telefoniert. Dabei unterstrichen sie die Notwendigkeit von verschärften Sanktionen gegen Russland, sollte Putin nicht auf die Pläne für eine Waffenruhe in dem seit mehr als drei Jahren andauernden Angriffskrieg eingehen.

"Putin muss einem Waffenstillstand und Friedensgesprächen zustimmen", erklärte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montag im Onlinedienst X. Er werde gemeinsam mit weiteren europäischen Staats- und Regierungschefs am Montag nochmals mit dem US-Präsidenten sprechen.

Mit Informationen von AFP, dpa und Reuters