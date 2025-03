Telefonat mit Trump: Putin stimmt nur begrenzter Waffenruhe zu

US-Präsident Donald Trump und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin haben bei ihrem Gespräch vorerst keine Einigung auf eine allgemeine Waffenruhe im Ukraine-Krieg erzielt. Das geht aus Stellungnahmen beider Regierungen hervor, die nach dem Gespräch der Präsidenten veröffentlicht wurden.

30 Tage keine Schläge gegen Energieanlagen in der Ukraine

Vereinbart wurde eine Aussetzung der Angriffe auf die ukrainische Energie-Infrastruktur für 30 Tage, wie die US-Regierung mitteilte. Dies solle der Beginn eines Friedensprozesses sein. Zudem werde es Vorbereitungen für eine Feuerpause auf dem Schwarzen Meer geben. Die Verhandlungen darüber sollten sofort aufgenommen werden.

Der Stopp der Angriffe auf die Infrastruktur gelte gegenseitig und ab sofort, erklärte der Kreml nach dem Telefonat. "Wladimir Putin reagierte positiv auf diese Initiative und gab dem russischen Militär umgehend den entsprechenden Befehl."

Putin stellt Trump weitere Bedingungen

Mit Blick auf eine allgemeine Waffenruhe verlangte Putin von Trump ein Ende der militärischen und geheimdienstlichen Unterstützung der Ukraine durch die USA und deren Verbündete. Dann würden die Feindseligkeiten beendet. Grundsätzlich sei Putin bereit, mit den USA über "mögliche Wege" hin zu einer Waffenruhe zu beraten, die "umfassend, stabil und von Dauer" sein solle, erklärte die russische Präsidentschaft.

Beide Präsidenten seien übereingekommen, in Kontakt zu bleiben, hieß es weiter aus Moskau. Zudem sollten Arbeitsgruppen zur Ausarbeitung eines Abkommens gebildet werden. Dem Kreml zufolge wollen Russland und die Ukraine zudem am Mittwoch jeweils 175 Kriegsgefangene austauschen.

Weißes Haus drängt auf Waffenruhe

Das Weiße Haus drängt auf eine 30-tägige Waffenruhe im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine - mit dem Ziel, den zermürbenden Krieg zu beenden. Trump hatte vor dem Gespräch gesagt, er wolle mit Putin über Gebiete und Kraftwerke sprechen, die während des dreijährigen Krieges beschlagnahmt worden seien.

Ukrainische Regierungsvertreter hatten dem US-Waffenruhevorschlag bei Gesprächen in Saudi-Arabien in der vergangenen Woche zugestimmt. Die US-Delegation wurde von Außenminister Marco Rubio geleitet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bleibt indes skeptisch, ob Putin bereit zum Frieden ist. Das russische Militär attackiert sein Land weiterhin unablässig.

Trump wollte Krieg binnen 24 Stunden beenden

Das Gespräch zwischen Trump und Putin ist nur die jüngste Wendung in den US-russischen Beziehungen. Trump hatte im Wahlkampf versprochen, den Krieg in der Ukraine binnen 24 Stunden nach Amtsantritt zu beenden. Sein Ziel, wenn auch zeitlich schnell überholt, verfolgte er ohne Rücksicht auf die Beziehungen zu langjährigen Verbündeten der USA, die wollen, dass Putin einen Preis für die Invasion in das Nachbarland zahlt.

