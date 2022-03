Telefonat mit Putin: Scholz fordert sofortigen Stopp des Krieges

Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Freitag eine Stunde lang mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert und ihn dabei aufgefordert, sofort alle Kampfhandlungen in der Ukraine einzustellen. Außerdem verlangte der SPD-Politiker von Russland, in den umkämpften Gebieten Zugang für humanitäre Hilfe zuzulassen.

Der Bundeskanzler habe sich in dem Gespräch sehr besorgt gezeigt, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit anschließend mit. Seit Tagen sähe man schlimme Bilder und Informationen aus der Ukraine.

Weitere Gespräche vereinbart

Putin habe den Bundeskanzler informiert, dass Russland und die Ukraine eine dritte Runde von Gesprächen für dieses Wochenende vorgesehen hätten, so der Regierungssprecher. Auch hätten Putin und Scholz vereinbart, zeitnah weitere Gespräche zu führen.

Russland beharrt auf seinen Forderungen

Laut Kreml ist das Telefonat zwischen den beiden auf Initiative Deutschlands zustande gekommen. Dabei habe Putin Dialogbereitschaft signalisiert, jedoch unter Bedingungen: Russland sei offen für Gespräche mit der ukrainischen Seite und allen, die Frieden in der Ukraine wollten - "allerdings unter der Voraussetzung, dass alle russischen Forderungen erfüllt werden".

Die russische Seite fordert demnach weiter eine "Demilitarisierung" und eine "Denazifizierung" der Ukraine und außerdem einen neutralen und nicht-nuklearen Status des Landes. Zusätzlich fordert Moskau die Anerkennung der 2014 annektierten ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim als russisches Territorium und eine Souveränität der Separatistengebiete Luhansk und Donezk in ihren administrativen Grenzen.

Russland hat die ukrainische Halbinsel Krim im Jahr 2014 nach dem Sturz der früheren moskaufreundlichen Führung des Landes annektiert und stellte sich hinter die Rebellen in der Ostukraine. Die separatistischen "Volksrepubliken" erkannte Putin als unabhängige Staaten an, kurz bevor er am 24. Februar eine Invasion in die Ukraine befahl, und berief sich dabei auf deren Bitte um militärische Unterstützung.

Putin bestreitet Bombardierungen

Dass die russischen Streitkräfte ukrainische Städte bombardieren, bestritt Putin in dem Telefonat mit Scholz. Berichte über andauernde Luftangriffe auf Kiew und andere Großstädte seien grobe Propagandafälschungen, hieß es in der Erklärung des Kreml.

Russische und ukrainische Unterhändler haben am Donnerstag die zweite von zwei Gesprächsrunden abgehalten und eine vorläufige Einigung über die Einrichtung sicherer Korridore erzielt, die es Zivilisten ermöglichen sollen, belagerte ukrainische Städte zu verlassen, sowie über die Lieferung humanitärer Hilfsgüter. Sie einigten sich außerdem darauf, weiter über Möglichkeiten zu sprechen, eine Lösung auszuhandeln. Putins harte Forderungen lassen die Aussichten auf einen Kompromiss aber gering erscheinen.

"Welt nur knapp einer nuklearen Katastrophe entgangen"

Bei der Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats am Freitag in New York hagelte es massive Kritik am russischen Angriff auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja. Die britische UN-Botschafterin Woodward sagte, es sei das erste Mal, dass ein Staat ein mit Brennstäben bestücktes und funktionierendes Atomkraftwerk angegriffen habe. Das sei "eindeutig durch das Völkerrecht und die Genfer Konventionen verboten".

Nach Ansicht der US-Botschafterin Thomas-Greenfield ist die Welt nur knapp einer nuklearen Katastrophe entgangen. Das Vorgehen Russlands sei "unglaublich rücksichtslos und gefährlich" und bedrohe die Sicherheit von Zivilisten in ganz Russland, der Ukraine und Europa. Der französische UN-Botschafter Nicolas de Rivière sagte, der Vorfall impliziere einen Angriff auf das Atomkraftwerk.

Russlands UN-Botschafter Nebensja hatte eine ganz andere Interpretation des Vorfalls: Ukrainische Kräfte hätten russische Soldaten angegriffen und das Gebäude selbst in Brand gesetzt.