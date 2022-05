Teils kräftige Gewitter in Bayern – Unwetterwarnungen in NRW

Das Wetter in Bayern lässt in den kommenden Tagen viel Sonne und im späteren Tagesverlauf örtliche, teils kräftige Gewitter erwarten. Solche können sich am Donnerstag in den Alpen, in der Donau-Alb-Region sowie in Unterfranken zusammenbrauen.

Am Freitag sind später am Tage besonders im nördlichen Franken, im östlichen Mittelgebirgsraum sowie an den Alpen kräftige Gewitter möglich. Auch am Sonntag bleibt bei weiterhin hohen Temperaturen eine Gewitterneigung in Alpennähe bestehen.