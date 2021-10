Teils hohe Hürden: Bali und Thailand öffnen Grenzen für Urlauber

Mal wieder weit weg in den Urlaub. Viele Bundesländer haben oder starten bald in die Herbstferien. Doch wohin kann man reisen? Südostasien hat sich lange abgeschottet, doch so langsam öffnen sich erste Grenzen. Die indonesische Urlaubsinsel Bali lässt nun wieder Touristen ins Land, Thailand öffnet in zwei Wochen. Wie geht es der Tourismusbranche in den beiden Ländern?

Bali probt Abläufe am Flughafen

Auf Bali macht der Tourismus mehr als die Hälfte der Wirtschaftsleistungen aus. Damit mit den Grenzöffnungen auch die erwarteten Reisenden gut betreut werden können, wird am Flughafen fleißig gearbeitet. Hunderte Flughafenmitarbeiter "spielen" ausländische Touristen. Abläufe werden geprobt und der Shuttle in die Quarantäne-Hotels nachgestellt.

Wer nach Bali einreisen will, muss vollständig geimpft sein und trotzdem anschließend fünf Tage in Hotelquarantäne. Danach darf man sich frei bewegen.

Experte befürchtet Ansteckungsgefahr in Transitzonen

Spontane und kurze Urlaube seien in Südostasien erst einmal noch nicht möglich, sagt Professor John Nichols, der unter anderem viel zum Sars-Virus geforscht hat. Die Menschen müssten mehr planen, länger Urlaub nehmen und sich auf kurzfristig ändernde Quarantäneregeln einstellen.

Vor allem in Transitzonen von Flughäfen fürchtet Nichols eine erhöhte Ansteckungsgefahr, unter anderem weil Reisende aus Hochrisikogebieten dort aufeinandertreffen.

Thailand öffnet für mehr als zehn Länder

Thailand öffnet seine Grenzen ab dem 1. November für Reisende aus mehr als zehn Ländern, darunter auch Deutschland. Ab Dezember sollen weitere Länder dazu kommen, teilte Premierminister Prayut Chan-O-Cha mit.

Nachdem Länder wie Singapur und Australien es ihren Bürgern leichter machen zu reisen, müsse man schnell handeln - wenn auch vorsichtig - damit Reisende zum Jahreswechsel kommen könnten, so der Premier.

Historische Wirtschaftskrise in Thailand

Das Land befindet sich gerade in einer historischen Wirtschaftskrise und kann sich kein weiteres Jahr ohne ausländische Gäste leisten. Touristen müssen dort – anders als in Indonesien – nicht in Quarantäne. Sie müssen nur einen PCR-Test vor Abflug und bei der Einreise machen und dürfen sich – bei einem negativen Test – frei bewegen. 80 Prozent der Menschen auf der Ferieninsel Phuket sind vollständig geimpft Allerdings ist der Rest des Landes von dieser Quote noch weit entfernt. Gerade mal jeder Dritte ist hier vollständig geimpft.

Die Tourismuswirtschaft von Thailand wird sich wohl erst in fünf Jahren von der Corona-Krise erholt haben, so Schätzungen des Nationalen Rats für wirtschaftliche und soziale Entwicklung.

Mit Material von dpa.