Teile Frankreichs als Corona-Hochrisikogebiet eingestuft

Ab Sonntag gelten Teile Frankreichs wieder als Corona-Hochrisikogebiet, darunter etwa Urlaubsregionen an der Côte d'Azur im Süden des Landes sowie die Insel Korsika. Das hat das Robert Koch-Institut (RKI) heute mitgeteilt. Das bedeutet für Frankreich-Urlauber, dass sie nun einiges beachten müssen.

So müssen Reisende, die aus einem Hochrisikogebiet nach Deutschland einreisen, eine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen. Rückkehrer, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen in Deutschland in Quarantäne. Ein sogenanntes Freitesten mit einem frischen Negativ-Nachweis ist frühestens nach fünf Tagen möglich.

Auch Mexiko und Thailand Hochinzidenzgebiete

Ebenfalls als Hochrisikogebiete gelten ab Sonntag die französischen Überseegebiete Guadeloupe, Martinique, Réunion, St. Martin und St. Barthélemy, wie das RKI bekanntgab. Auch eine Reihe weiterer Länder wurde entsprechend eingestuft, darunter Mexiko, Marokko, Algerien und Thailand.

Wer aus dem Urlaub in den Niederlanden zurückkommt, muss dagegen ab Sonntag keine besonderen Einreisebestimmungen mehr einhalten. Das Land gilt dann nicht mehr als Hochrisikogebiet.

Frankreich steckt in vierter Corona-Welle

Frankreich kämpft seit Wochen wieder mit rasant steigenden Corona-Zahlen. Innerhalb einer Woche infizierten sich zuletzt landesweit etwa 225 Menschen je 100.000 Einwohner. Bereits Mitte Juli hatte Präsident Emmanuel Macron im Kampf gegen das Virus Sars-CoV-2 strengere Regeln angekündigt. Wegen teils heftiger Kritik rief Premierminister Jean Castex den Verfassungsrat an. Auch einige Abgeordnete wandten sich an die Instanz.

Der Verfassungsrat hat inzwischen weitgehend grünes Licht für die neuen Regeln gegeben.

Notbremse in den Niederlanden wirkt

In den Niederlanden gehen die Neuinfektionen drastisch zurück, nachdem die Regierung die Notbremse gezogen hat: Discos und Nachtclubs sind wieder geschlossen, Festivals untersagt. Museen, Theater, Zoos und Kinos sind aber geöffnet, ebenso Restaurants und Geschäfte. Gaststätten müssen um Mitternacht schließen. Maskenpflicht gilt nur für Busse, Bahnen und Flughäfen. Kann bei Veranstaltungen kein Sicherheitsabstand eingehalten werden, wird von Besuchern ein negatives Testergebnis oder ein Impfnachweis verlangt.