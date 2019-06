Teile der Everglades stehen in Flammen

Teile der Everglades im US-Bundesstaat Florida stehen in Flammen. Laut Feuerwehr sind bisher rund vier Quadratkilometer der Grassumpflandschaft in Broward County abgebrannt. Derzeit herrschen in Florida Temperaturen um die 30 Grad, es ist sehr trocken.

Teile der Everglades sind geschützt

Die Everglades sind eine tropische Grassumpflandschaft. Teile werden landwirtschaftlich genutzt, Teile sind im Everglades Nationalpark geschützt. Seit 1979 gelten die Everglades als Weltnaturerbe. In der Sumpflandschaft leben viele Tiere wie Pelikane, Flamingos, Alligatoren, Schlangen und Seekühe.