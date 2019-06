Teigtaschen mit Sauerkraut: Aldi eröffnet Filialen in China

Mit den beiden Filialen will Aldi Süd testen, wie das stationäre Geschäft in China läuft, und lernen, die chinesischen Verbraucher zu verstehen. Sich selbst präsentiert der Discounter anders als zuhause: Zwar gibt es dort ebenfalls günstige Produkte, Aldi will sich aber auch als Händler für hochwertige Produkte präsentieren. Deshalb gibt es neben Dosenbier auch deutsche Schokolade und preisgekrönten Wein.

Deutsch-chinesische Lebensmittel

Gelegentlich werden auch chinesische und deutsche Produkte zusammengepackt: So gibt es etwa traditionelle chinesische Teigtaschen, gefüllt mit Würstchen und Sauerkraut. Die sogenannten Berliner Bao waren am Eröffnungstag schnell vergriffen. Mit den Erfahrungen, die der Konzern in den ersten beiden chinesischen Filialen macht, will er nach eigener Aussage seine Produktpalette nach und nach anpassen.

Möglicherweise bis zu 100 Filialen in China geplant

Und auch Expansionspläne gibt es offenbar. Wie chinesische Medien berichten, will Aldi möglicherweise noch in diesem Jahr bis zu zehn Filialen im Reich der Mitte eröffnen. Angeblich gibt es Überlegungen, insgesamt 50 bis 100 Märkte zu etablieren.

Insgesamt ist Aldi Süd inklusive seines neuen China-Geschäfts nun in elf Ländern mit 6.240 Filialen vertreten und zählt weltweit fast 150.000 Mitarbeiter. Das Schwesterunternehmen Aldi Nord ist nach eigenen Angaben in neun Ländern aktiv.