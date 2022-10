Technische Störung legt Bahnverkehr in Norddeutschland lahm

Wegen einer technischen Störung ist der Bahnverkehr in Norddeutschland am Samstagmorgen vorübergehend lahmgelegt. Auslöser sei eine Zugfunkstörung gewesen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn auf die Frage, ob es sich um Fremdeinwirkung handle. Auf der Internetseite der Bahn war von einem Stellwerk-Problem die Rede. Betroffen seien vor allem Niedersachsen, Bremen und Hamburg, sagte der Sprecher. Der vorübergehende Ausfall betrifft aber dadurch auch die Fernverbindungen nach Westen, Süden und Norden, die über Hannover laufen. Derzeit sind eventuelle Auswirkungen auf den Bahnverkehr in Bayern noch nicht bekannt.

Auch Regionalverkehr betroffen

Neben dem Fernverkehr ist derzeit zumindest teilweise auch der Regionalverkehr der Deutschen Bahn in Norddeutschland unterbrochen. Wegen "einer technischen Störung an der Strecke" sei im "Raum Norddeutschland" aktuell kein Zugverkehr im Nahverkehr der Deutschen Bahn möglich, teilte das Unternehmen am Samstagmorgen in seinem Internetauftritt mit. Konkret seien alle Regionalexpress- und Regionalbahn-Verbindungen im Bereich Niedersachsen und Bremen betroffen.

DB verweist auf ihre App für neue Informationen

Nähere Informationen zu der Störung gab es vorerst nicht. Die Bahn empfahl ihren Reisenden, sich kurz vor geplanten Fahrten über www.bahn.de/reiseauskunft, über die App "DB Navigator" oder telefonisch unter 030/2970 zu informieren. Auf der Bahn-Website hieß es: "Sobald uns neue Informationen vorliegen, werden wir Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden halten."