"taz"-Kolumne zur Polizei: Seehofer kündigt Strafanzeige an

Bundesinnenminister Horst Seehofer spricht von einer "Enthemmung der Worte". Die Kolumne, die vor einer Woche in der Berliner "tageszeitung" erschienen ist, ärgert ihn derart, dass er Strafanzeige erstatten will. Der Text war überschrieben mit dem Titel "Abschaffung der Polizei - All cops are berufsunfähig".

"Ich werde morgen als Bundesinnenminister Strafanzeige gegen die Kolumnistin wegen des unsäglichen Artikels in der "taz" über die Polizei stellen". Horst Seehofer am Sonntagabend gegenüber der Bild-Zeitung

Polizisten auf die Mülldeponie?

Die Autorin der Kolumne hatte sich die Frage gestellt, was denn wäre, wenn die Polizei abgeschafft würde, der Kapitalismus aber nicht. Es ging um berufliche Alternativen für Polizisten.

Und am Ende kommt die Schlussfolgerung, dass Beamte doch am besten auf einer Mülldeponie aufgehoben wären. Freilich: alles Satire. Für Horst Seehofer aber hat der Artikel ganz klar Grenzen überschritten. Der Bundesinnenminister zieht auch eine Parallele zur Krawallnacht in Stuttgart.

"Eine Enthemmung der Worte führt unweigerlich zu einer Enthemmung der Taten und zu Gewaltexzessen, genauso wie wir es jetzt in Stuttgart gesehen haben. " Bundesinnenminister Horst Seehofer

Und Seehofer steht mit seiner Ansicht nicht allein da. Auch die Deutsche Polizeigewerkschaft findet die umstrittene "taz"-Kolumne unerträglich. Sie hat bereits Anzeige erstattet. Und auch beim Deutschen Presserat, der freiwilligen Selbstkontrolle der Presse, sind schon haufenweise Beschwerden eingegangen.

"taz"-Chefredakteurin bedauert den Vorfall

Barbara Junge, die Chefredakteurin der "taz", bemüht sich derweil um Schadensbegrenzung. Am Wochenende hat sie sich in der Zeitung an die Leserinnen und Leser gewandt und ihr Bedauern ausgedrückt.

"Eine Kolumne, so satirisch sie auch gemeint gewesen sein mag, die so verstanden werden kann, als seien Polizisten nichts als Abfall, ist daneben gegangen. Das tut mir leid." Barbara Junge, "taz"-Chefredakteurin

Junge machte auch deutlich, dass es redaktionsintern heftige Debatten über den Text gegeben habe: "Wir streiten darum, wie stark der subjektive Blick, wie stark Diskriminierungserfahrung den Journalismus prägen soll oder darf."

