Tausende Tsunami-Opfer befürchtet

In Panik rennen die Menschen durch die Straßen von Palu. Nachbeben erschüttern die Küstenstadt, weinende Frauen sitzen zwischen Trümmern. Augenzeugen berichten von Rufen aus eingestürzten Gebäuden. Vor den überlasteten Krankenhäusern operieren Ärzte und Pfleger auf der Straße. Es gibt keinen Platz, aber dafür Angst, dass weitere Nachbeben die Gebäude einstürzen lassen.

Mehr als 150 Mal hat die Erde gezittert, seit am Freitagabend ein Beben der Stärke 7,5 auf der Richterskala die indonesische Insel Sulawesi erschütterte und einen Tsunami auslöste. Viele Menschen waren am Strand, denn Palu ist ein bei Touristen beliebter Ort mit 350.000 Einwohnern.

Dann stürzte die Meter hohe Wasserwand über sie herein, Kinder, Frauen, Männer wurden fortgerissen. Ganze Stadtviertel wurden abgeräumt. Der Ort gleicht nun stellenweise einer Trümmerwüste. Leichen liegen halbbedeckt in Schlamm und Schutt. Menschen suchen nach ihren Angehörigen, und Indonesiens Vizepräsident befürchtet, dass die Opferzahlen in die Tausende gehen werden.

Kaum Nachrichten aus Donggala

Die Hilfs- und Rettungsarbeiten werden erschwert, weil die Hauptverbindungsstraße durch Landrutsche zerstört ist. Brücken sind weggespült, Landebahn und Tower des Flughafens sind beschädigt. "Die Evakuierung ist immer noch im Gange, ebenso die Identifikation der Toten", sagt der Sprecher der Katastrophenschutzbehörde, Sutopo Purwo Nugroho. "Wir nehmen an, dass die Opferzahlen durch das Erdbeben und den Tsunami noch weiter steigen werden, sowohl in Palu als auch in Donggala."

In Donggala, einer Stadt mit knapp 300.000 Einwohnern, wurde Freitagnachmittag das erste stärkere Beben verzeichnet, mit einigen Toten. Aber da die Kommunikationsverbindungen nach wie vor gestört sind, kamen seitdem kaum Nachrichten aus der Stadt. Helfer befürchten, dass dort noch viel mehr Opfer zu finden sind.

"Tsunami-Wellen bis zu sechs Meter hoch"

Beben und Tsunami hatten eine ungeheure Wucht, wie der Behördensprecher berichtet: "Wir haben erfahren, dass die Wellen des Tsunami bis zu sechs Meter hoch waren. Menschen berichten, dass sie auf Bäume geklettert sind, sechs Meter hoch, und so überlebt haben."

Die Behörden werden heftig kritisiert, da sie die Tsunamiwarnung am Freitagabend schnell aufhoben - sie verteidigen sich mit der Begründung, dass sie keine Daten über einen Tsunami in der Nähe Palus hatten. Der nächste Sensor, 200 Kilometer von Palu entfernt, habe nur eine Welle von sechs Zentimetern angezeigt. Doch das Handyvideo, das jemand von einem Parkdeck aus aufgenommen hat, zeigt anderes, eine massive Wasserwand, die mit ungeheurer Wucht auf die Stadt zurast. Und die folgenden Tage werden wohl noch Schlimmeres offenbaren.

Hintergrund: Die Gefahren durch einen Tsunami

Tsunami ist der Begriff für eine Flutwelle, die von Erdbeben, Erdrutschen oder Vulkanausbrüchen unter der Wasseroberfläche verursacht wird. Eine solche Welle kann sich mit mehreren hundert Kilometern pro Stunde ausbreiten und einen gesamten Ozean erfassen. Das Tückische: Auf hoher See sind die Flutwellen nicht größer als zwei oder drei Meter. Wenn eine Tsunami-Welle aber ins flache Uferwasser läuft, legt sie zunächst den Meeresboden auf großer Strecke trocken. Wenig später folgt eine riesige Flutwelle, die mehr als 30 Meter hoch werden kann.

Tsunami kommt aus dem Japanischen und bedeutet so viel wie "Hochwasser" oder "große Welle im Hafen". Der bislang folgenschwerste Tsunami der neueren Geschichte ereignete sich im Dezember 2004 im Indischen Ozean - nach einem der stärksten je gemessenen Beben. In mehreren asiatischen Ländern starben damals mehr als 231.000 Menschen. Ebenfalls gravierende Folgen hatte der Tsunami im März 2011 an der japanischen Küste: Etwa 19.300 Menschen starben, die Flutwelle löste zudem die Reaktorkatastrophe von Fukushima aus.