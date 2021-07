Tausende protestieren in Spanien gegen Homophobie

Nach dem gewaltsamen Tod eines jungen Mannes in Spanien sind am Montag tausende Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen Homophobie zu protestieren. In der Hauptstadt Madrid hielten die Demonstranten Transparente mit der Aufschrift "Homophobie und Faschismus sind dasselbe" in die Luft und skandierten "Gerechtigkeit für Samuel".

24-Jähriger zu Tode geprügelt

In der Nacht von Freitag auf Samstag war der 24-jährige Krankenpfleger Samuel auf der Hafenpromenade von La Coruña im Nordwesten Spaniens mit Fremden aneinander geraten. Sie meinten, Samuel würde sie mit seinem Handy filmen – doch er telefonierte per Video mit einer Freundin. Es kam zu einer Schlägerei; die Freundin berichtet, sie habe über das Telefon gehört, wie die Angreifer gesagt hätten: "Wie töten Dich, weil Du schwul bist". Samuel wurde lebensgefährlich verletzt, er starb noch in der Nacht in einem Krankenhaus von La Coruña.

Noch keine Festnahmen

Spaniens Innenminister Fernando Grande-Marlaska erklärte, bislang habe es keine Festnahmen gegeben. Es würden "keine Spuren ausgeschlossen - weder Hassverbrechen noch andere". Überwachungskameras auf der Promenade haben die Schlägerei gefilmt – auch die insgesamt sieben Angreifer.

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez schrieb auf Twitter von einer grausamen und niederträchtigen Tat. Er vertraue den Ermittlern, dass sie den Fall schnell aufklären. "Spanien wird das nicht tolerieren", schrieb Sanchez.