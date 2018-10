Tausende protestieren im Rheinland gegen den Kohle-Ausstieg

Tausende Beschäftigte aus der Kohle-Branche machen sich im Rheinischen Revier für ihre Jobs stark. Sie protestierten gegen einen schnellen Ausstieg aus der Braunkohle. Die Gewerkschaft IG BCE sprach von "mindestens 10.000" Menschen, die auf die Straße gegangen seien.

Auf ihren Schildern waren Sprüche wie "Hambi muss weg" und "Baggi bleibt" zu lesen - Anspielungen auf den Konflikt um die mögliche Rodung des Hambacher Forstes für den Braunkohle-Abbau.

Bund will 1,5 Milliarden bereitstellen

Ein Protestzug ging von Elsdorf nach Bergheim, ganz in der Nähe des Hambacher Forsts. Hier tagt heute die Kohlekommission: Bis Ende des Jahres soll der Fahrplan für den Kohle-Ausstieg stehen. Der Bund will den deutschen Kohleregionen dafür 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen.

Betroffen sind auch tausende Kumpel in der Lausitz. Dort tagte die Kommission bereits. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) legte dem Gremium die Standpunkte des Industrielandes Nordrhein-Westfalen am Vormittag dar. Er will auch vor den Demonstranten sprechen. Ebenso wie der Kommissionsvorsitzende Matthias Platzeck (SPD), bei der Gewerkschaftskundgebung.

Auf dem Programm der Kommission steht auch eine Fahrt durchs Rheinische Revier. Dort gibt es bisher Abbaugenehmigungen bis 2045. Umweltschützer fordern einen wesentlich schnelleren Ausstieg aus der klimaschädlichen Technik.