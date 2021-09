Tausende Menschen demonstrieren in Berlin für mehr Solidarität

Mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft – das hatten sich Tausende Menschen bei einem Protestzug durch Berlin zum Ziel gesetzt. Rund drei Wochen vor der Bundestagswahl demonstrierten nach Polizeiangaben knapp zehntausend Bürger in der Hauptstadt für Menschenrechte, Solidarität und soziale Gerechtigkeit. Die Veranstalter sprachen sogar von circa 30.000 Teilnehmern.

Aufruf von mehr als 340 Organisationen

Aufgerufen zu der Demonstration, die unter dem Motto "Für eine gerechte und solidarische Gesellschaft!" stattfand, hatte das Bündnis #unteilbar. Diesem gehören über 340 Organisationen und Initiativen an, darunter das Deutsche Kinderhilfswerk, Amnesty International, der Paritätische Gesamtverband, Fridays for Future, Pro Asyl und die Tafel Deutschland sowie mehrere Parteien. Wegen der Abstands- und Hygieneregeln im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie hatten sich die Teilnehmer zunächst auf einer Strecke von mehreren Kilometern Länge von der Straße des 17. Juni über das Brandenburger Tor bis zur Leipziger Straße versammelt. Die Abschlusskundgebung fand am Nachmittag nahe des Alexanderplatzes statt.

"Gegen Umverteilung von oben nach unten"

Die Teilnehmer setzten sich unter anderem für eine konsequente Armutsbekämpfung durch menschenwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen, Bildung, Gesundheitsversorgung und bezahlbaren Wohnraum ein. "Wir wollen eine Politik, bei der diejenigen, die Reichtum angehäuft haben, die Kosten der Krise tragen. Für eine Umverteilung von oben nach unten!", hieß es im Aufruf zur Demonstration.

Anna Spangenberg vom Organisatoren-Team sagte: "Als unteilbare Zivilgesellschaft haben wir heute unüberhörbar klar gemacht: Wir wollen andere politische Prioritäten und lassen uns nicht gegeneinander ausspielen." Die Klimakrise müsse endlich konsequent und sozial gerecht in Angriff genommen, Rassismus und Menschenfeindlichkeit ernsthaft bekämpft werden.

Sozialverbände fordern mehr Anstrengung in der Politik

Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, Ulrich Schneider, beklagte, dass sich seit der ersten #unteilbar-Demonstration im Jahre 2018 in Deutschland kaum etwas zum Besseren gewandelt habe. Vielmehr hätten sich in diesen drei Jahren die Armut und die Zahl derer, die ausgegrenzt werden, noch vergrößert. Schneider sprach von einer Schande. Nötig sei in Deutschland endlich ein Politikwechsel.

DGB-Bundesvorstandsmitglied Anja Piel betonte, die anstehenden Herausforderungen könnten nur gemeinsam bewältigt werden, egal ob es um Klimaschutz, Arbeitswelt oder das Gesundheitswesen gehe. "Wir brauchen uns gegenseitig", unterstrich die Gewerkschafterin.

Auch Klimawandel und Afghanistan im Fokus

Die Klimaaktivistin Carla Reemtsma von "Fridays for Future" nannte den Klimawandel "eine bedrückende Realität". Klimakrise und soziale Gerechtigkeit könnten aber nicht gegeneinander ausgespielt werden, die Klimakrise sei auch eine Gerechtigkeitskrise. Die Organisatoren hatten alle Teilnehmenden aufgerufen, möglichst mit dem Fahrrad anzureisen sowie auf Abstand und Maskentragen zu achten. Fahrrad und Picknickdecken könnten als Abstandshalter genutzt werden, hieß es.

Wiebke Judith von Pro Asyl lenkte den Blick auf die humanitäre Katastrophe in Afghanistan. Trotz der offensichtlichen Not dort hätten viele Politiker aber vor allem betont, dass sich die Flüchtlingskrise von 2015 nicht wiederholen dürfe. Tatsächlich nicht wiederholen dürfe sich aber Verantwortungslosigkeit, forderte Judith. Menschen in Not müsse geholfen werden.

Positives Fazit der Polizei

Insgesamt äußerte sich die Polizei positiv zum Verlauf der Veranstaltung. "Wir haben alle 15 Blöcke an uns vorbeilaufen lassen", sagte eine Sprecherin der Polizei, überwiegend seien die Hygieneregeln eingehalten und Masken getragen worden. Grundsätzlich verlief die Protestaktion friedlich.