Tausende Klima-Aktivisten bei Freitagsdemos in Bayern

Auch in Nordrhein-Westfalen sind die Demos am späten Vormittag angelaufen. In Köln, wo zu einem Demo-Zug rund 20.000 Teilnehmer erwartet wurden, kamen bereits am Mittag mehrere Tausend Streikende zusammen. In Freiburg zogen da bereits rund 8.500 Menschen durch die Innenstadt. Vor dem Hauptbahnhof in Stuttgart war in den Mittagsstunden eine zentrale Kundgebung geplant.

... und von der Arktis bis Australien

International sind nach Angaben des Netzwerks über 2.400 Städte in 158 Ländern dabei. Wegen der Zeitverschiebung waren die Australier die ersten, die am Freitag aus Protest auf die Straße gingen. Landesweit gab es dort nach Angaben von Fridays for Future Aktionen in 60 Städten.

Unterstützung erhalten die überwiegend jungen Demonstranten mittlerweile auch von älteren Generationen und vielen Wissenschaftlern. Sowohl auf dem arktischen Eis vor dem deutschen Forschungsschiff "Polarstern" als auch vor der deutschen Neumayer-Forschungsstation in der Antarktis demonstrierten Wissenschaftler am Freitag für mehr Klimaschutz. Das zeigten Bilder, die eine , Melanie Bergmann, auf Twitter teilte.

"Polarforscher vom Süden bis zum Norden danken Fridays for Future dafür, Aufmerksamkeit auf unsere Wissenschaft zu richten!" Melanie Bergmann, Wissenschaftlerin des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) in Bremerhaven