Tausende Flüchtlinge aus Berg-Karabach kommen in Armenien an

Immer mehr ethnische Armenier verlassen die Kaukasus-Region Berg-Karabach. Alle, die nach dem Militäreinsatz Aserbaidschans in der vergangenen Woche nach Armenien ausreisen wollten, könnten dies tun, teilte die Führung von Berg-Karabach mit. Es gebe bereits Staus auf den Straßen, die von Berg-Karabach, das inmitten Aserbaidschans liegt, nach Armenien führen. Denjenigen, die ausreisen wollten, werde kostenloser Treibstoff zur Verfügung gestellt, teilten die Behörden der selbst ernannten Republik Arzach mit.

2.900 Flüchtlinge in Armenien angekommen

Nach Angaben der armenischen Regierung in Eriwan haben – Stand Montag, 05.00 Uhr – bislang mehr als 2.900 Menschen Berg-Karabach verlassen und sind in Armenien angekommen. Die Unterbringung der Flüchtlinge laufe. Derzeit seien etwa 1.100 von der Regierung in Notunterkünfte gebracht worden, weitere 1.000 hätten anderweitig eine Bleibe gefunden. Die Bedürfnisse der übrigen Menschen würden derzeit noch geprüft, hieß es.

"Wir haben schreckliche Tage durchlebt"

AFP-Journalisten sahen Flüchtlingsgruppen in einem humanitären Hilfszentrum in einem Theatergebäude in der armenischen Stadt Goris, um sich dort für den Weitertransport und für Unterkünfte registrieren zu lassen.

"Wir haben schreckliche Tage durchlebt", sagte die 41-jährige Anabel Gulasjan aus dem Ort Rew, der in Aserbaidschan Schalwa genannt wird. Sie kam mit ihrer Familie in einem Kleinbus nach Goris, ihre Habseligkeiten in Taschen gepackt. Die 54-jährige Valentina Asrjan aus dem Dorf Wank konnte es nicht glauben, dass die Aserbaidschaner - die "Türken", wie sie sagt - bis in ihr historisches armenisches Dorf vorgedrungen seien. "Ich weiß nicht, wohin", sagte die Frau, die nun vorläufig in einem Hotel in Goris untergekommen ist.

In Hauptstadt fehlen Lebensmittel und Medikamente

Derweil waren in der Hauptstadt Stepanakert in Berg-Karabach zahlreiche Menschen zu sehen, die ihre Habseligkeiten in Busse und auf Laster luden. Männer und Frauen standen Schlange, um in Busse nach Armenien zu steigen. Viele hatten Kinder dabei. Zudem kommen dort viele Flüchtlinge aus anderen Regionen Berg-Karabachs an. Das verschärft die ohnehin katastrophale humanitäre Lage vor Ort. Nach der monatelangen Blockade der Region durch Aserbaidschan fehlen Lebensmittel und Medikamente.

Aserbaidschan sagte zu, die Rechte der etwa 120.000 ethnischen Armenier in dem Gebiet zu respektieren. Diese befürchten jedoch, unterdrückt zu werden. Berg-Karabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wird aber überwiegend von ethnischen Armeniern bewohnt, die die Region mithilfe der armenischen Regierung drei Jahrzehnte lang weitgehend kontrollierten. Am Dienstag vergangener Woche hatte Aserbaidschans Militär das Gebiet angegriffen. Einen Tag später stimmten die ethnischen Armenier in Berg-Karabach notgedrungen einer Feuerpause zu.

Erdoğan trifft Aliyev

Unterdessen wurde bekannt, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan noch am Montag mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev zusammenkommen wird. Vom türkischen Präsidialamt hieß es, bei dem Treffen in der aserbaidschanischen Exklave Nachitschewan solle es unter anderem um die jüngsten "Entwicklungen" in der Region gehen. Die Türkei ist enger Verbündeter Aserbaidschans.

Moskau begrüßt Treffen

Russland begrüßte das Treffen zwischen Erdoğan und Aliyev. "Wir hoffen stets, dass alle Treffen, die der Präsident Aserbaidschans abhält, darunter auch die mit dem türkischen Präsidenten, der Normalisierung des Lebens in Karabach nach dem Vorgefallenen dienen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

Die engen Beziehungen zwischen Baku und Ankara seien bekannt, aber auch Moskau unterhalte zu beiden Hauptstädten ein enges Verhältnis, betonte Peskow. Russland unterhält in Berg-Karabach ein militärisches Kontingent, das eigentlich einen 2020 zwischen Armenien und Aserbaidschan geschlossenen Waffenstillstand überwachen sollte.

Grundsteinlegung für eine neue Erdgaspipeline

Erdoğan und Aliyev wollten am Nachmittag auch an der Grundsteinlegung für eine neue Erdgaspipeline zwischen der Türkei und der daran angrenzenden aserbaidschanischen Exklave Nachitschewan teilnehmen. Aserbaidschan macht zunehmend Druck auch auf Gebiete im Südosten Armeniens, um einen Korridor nach Nachitschewan zu schaffen, das zum Großteil von Armenien und dem Iran umschlossen wird.

Mit Informationen von Reuters, AFP und dpa