Über 22.000 Erdbeben-Tote: Versorgung der Überlebenden schwierig

In Gaziantep fanden Helfer den 17-jährigen Adnan nach 94 Stunden lebend. Er sagte anschließend, er habe seinen Urin getrunken, um nicht zu verdursten. Eine Retterin, die nur ihren Vornamen Yasemin nannte, umarmte Adnan und sagte ihm, sie habe einen Sohn, der genau wie er sei. "Ich schwöre dir, ich habe seit vier Tagen nicht geschlafen. Ich habe versucht, dich da rauszubekommen." In Hatay retteten Helfer zudem einen Mann nach 101 Stunden unter Trümmern. Die Rettungskräfte benötigten zehn Stunden, um ihn unter einem Betonblock zu befreien, wie der Sender CNN Türk berichtete. Nach so langer Zeit noch lebende Verschüttete zu bergen, gleicht aber nahezu einem Wunder. Nur in seltenen Fällen überlebt ein Mensch mehr als drei Tage ohne Wasser, zumal bei eisigen Temperaturen.

Erdogan: "Katastrophe des Jahrhunderts"

Die Zahl der Toten nach den Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist auf mehr als 22 000 gestiegen. Alleine in der Türkei seien 18 991 Menschen ums Leben gekommen, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Freitag in Adiyaman. Aus Syrien wurden zuletzt 3384 Tote gemeldet.

"Es gibt hier keine Familie, die nicht betroffen ist", sagte ein Mann, der in Kahramanmaras dabei half, Gräber auszuheben. Viele Überlebende sind obdachlos oder sind in Zelten untergebracht. Mehr als 121.000 Einsatzkräfte sind Berichten zufolge an den Rettungs- und Hilfseinsätzen beteiligt. Erdogan sprach von "der Katastrophe des Jahrhunderts". Der türkische Vizepräsident Fuat Oktay dankte allen Helfern. 75 Länder weltweit hätten Teams entsandt, sagte der Vizepräsident. Mehr als 8.000 Verschüttete wurden bislang gerettet.

Alleine 3.000 Tote in Syrien – warten auf Hilfe

Aus Syrien meldeten die Behörden und die von der Opposition in den Rebellengebieten im Nordwesten betriebene Zivilschutzorganisation "Weißhelme" zuletzt mehr als 3.000 Tote. In den Rebellengebieten ist die Lage für die Retter noch deutlich schwieriger als in der Türkei, da ihnen oft schweres Gerät fehlt. Verzweifelte Helfer versuchen, schwere Betonteile und Steine mit bloßen Händen und Hammern zu beseitigen. Es ist derzeit nur ein Grenzübergang für Hilfslieferungen geöffnet, bisher kam aber kaum etwas bei den notleidenden Menschen an.

Der einzige Grenzübergang Bab al-Hawa war schon vor dem Erdbeben eine wichtige Lebensader für rund 4,5 Millionen Menschen im Nordwesten des Landes, die nicht von der syrischen Regierung kontrolliert werden. 90 Prozent der Bevölkerung waren dort bereits vor der Katastrophe nach UN-Angaben auf humanitäre Hilfe angewiesen. In der Region leben Millionen Menschen, die durch Kämpfe in Syrien vertrieben wurden. "Die Menschen sind mit einem Alptraum nach dem anderen konfrontiert", sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres.

Hilfe vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen

Das Welternährungsprogramm hat in den ersten vier Tagen nach den Erdbeben Essensrationen für 115.000 notleidende Menschen in Syrien und der Türkei geliefert. Die Verteilung an Kinder, Frauen und Männer in den betroffenen Regionen dauere an, sagte Corinne Fleischer, WFP-Regionaldirektorin für den Nahen Osten und Nordafrika, bei einer Videokonferenz am Freitag in Genf.

Die Rettungsorganisation Weißhelme kritisierte, im Nordwesten Syriens sei bis Freitag keinerlei humanitäre Hilfe der Vereinten Nationen (UN) für die Erdbebenopfer eingetroffen. Der Chef der Weißhelme, Raed Al-Saleh, machte den UN schwere Vorwürfe: "Die Vereinten Nationen sind auf der Seite der Regierung, nicht der Menschen", sagte Al-Saleh nach Angaben eines Übersetzers. "Sie sollten sich bei den Menschen entschuldigen."

Schwierige Lage für Hilfsorganisationen in Syrien

Hilfsorganisationen müssen viele Bedingungen erfüllen, um nicht gegen Sanktionen der USA und EU zu verstoßen und Strafen zu riskieren. Es sei ein "Eiertanz", sagt der Leiter einer deutschen Hilfsorganisation, die in Syrien arbeitet. Die Sanktionen wurden gegen die Assad-Regierung verhängt, um sie unter Druck zu setzen und ihre Geldströme auszutrocknen.

Wer zum Beispiel Räume mieten, Transport organisieren oder Ausrüstung kaufen will, riskiert einen solchen Verstoß. Einfach deshalb, weil indirekt jemand profitiert, der Verbindungen zur Regierung hat. Telefonanbieter, Versicherungen, Banken, Treibstoff - überall lauerten Risiken, sagt Bahia Zrikem vom Norwegischen Flüchtlingsrat (NRC), der in ganz Syrien Hilfe leistet. "Es verzögert alles, was wir tun", sagt sie.

Immer wieder wurde auch dokumentiert, wie die Assad-Regierung Hilfsgüter als Machtmittel einsetzt: Als loyal empfundene Gegenden wurden versorgt und Wohngebiete, die einst die Rebellen beherrschten, übergangen. Essenskörbe würden an Militäreinheiten verteilt. Die Zentralbank verdiene durch verzerrte Wechselkurse außerdem kräftig mit, wenn Hilfswerke etwa US-Dollar in Pfund tauschten, um in Syrien zu arbeiten, schreibt die Denkfabrik CSIS.

Wie können Obdachlose zu Verwandten nach Deutschland?

Unterdessen mehren sich in den sozialen Medien Stimmen von Türken oder türkischstämmigen Menschen im Ausland, die gerne ihre obdachlosen Freunde und Verwandten aus dem Erdbebengebiet holen wollen. "Meine Frau stammt aus Gaziantep. Menschen dort haben alles verloren. Viele sind gestorben. Die, die das Glück haben zu leben, leben bei Minusgraden auf der Straße. Ich bitte den @Bundeskanzler eine Möglichkeit zu schaffen, diesen Menschen den Zugang nach Deutschland zu ermöglichen", schrieb zum Beispiel der Berliner SPD-Politiker Orkan Özdemir auf Twitter. Türken müssen für die Einreise nach Deutschland ein Visum beantragen, viele von der Naturkatastrophe Betroffene haben aber gar nicht die Möglichkeit dazu.

Die Bundesregierung versprach zwar schnelle Lösungen für die Einreise von Betroffenen aus der Türkei. Eine Sprecherin verwies aber zugleich darauf, dass dies eine "relativ komplexe Angelegenheit" sei. Die Außenamts-Sprecherin nannte praktische Aspekte, etwa, ob die Betreffenden über einen Pass verfügen und wie sie das nötige Visum bekommen können. Das Auswärtige Amt arbeite sehr eng mit dem Bundesinnenministerium zusammen, "um für diese Fälle sehr schnell pragmatische Lösungen zu ermöglichen". Die Sprecherin sagte zugleich, sie könne "an dieser Stelle keine konkreten Visa-Erleichterungen oder Ähnliches in den Raum stellen".