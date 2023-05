> Tausende Drehbuchautoren in Hollywood treten in den Streik

Hollywoods Drehbuchautoren für Serien und Filme treten in den Streik. Das teilte die US-Autorengewerkschaft (WGA) am Montagabend (Ortszeit) in Los Angeles mit, nachdem Gespräche mit den Filmstudios und Streaming-Plattformen ohne Einigung endeten.