Taucher bergen Flugschreiber

"Wir haben eine der Blackboxes gefunden", sagte der Leiter des nationalen Komitees für Verkehrssicherheit, Soerjanto Tjahjono, der Nachrichtenagentur AFP. Unklar ist , ob es sich um den Flugdatenschreiber oder den Stimmenrekorder handelt.

Auf Fernsehaufnahmen waren zwei Taucher zu sehen, die ein orangefarbenes Gerät in einen weißen Container stellten, der dann wiederum zu einem Such- und Rettungsschiff gebracht wurde. Im Interview beschrieben die Männer, auch den Rumpf der Unglücksmaschine gesehen zu haben.

Zentrale Rolle bei Aufklärung

Die Behörden hatten schon am Mittwoch Signale der Flugschreiber empfangen. Wegen des hohen Wellengangs und der starken Strömung konnten die Flugschreiber, die bei der Suche nach der Unglücksursache eine zentrale Rolle spielen, aber zunächst nicht geborgen werden. Bislang ist nach Daten von Flugbeobachtungswebseiten lediglich bekannt, dass die Maschine auf einem Flug am Sonntag sowie auf ihrem letzten am Montag kurzzeitig Unregelmäßigkeiten bei Geschwindigkeit und Höhe aufwies.

Die erst zwei Monate alte Boeing 737 MAX 8 war wenige Minuten nach dem Start von Jakarta abgestürzt. 189 Menschen starben. Es war das schlimmste Flugzeugunglück in dem südostasiatischen Land, seit eine Maschine von AirAsia im Dezember 2014 auf dem Weg von Surabaya nach Singapur ins Meer gestürzt war.