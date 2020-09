Tarifstreit legt an Schärfe zu: ab Dienstag Warnstreiks

Im Tarifstreit um den öffentlichen Dienst haben zwei Verhandlungsrunden kein Ergebnis gebracht. Nun lassen die Gewerkschaften die Muskeln spielen und kündigten neue Warnstreiks an. Erste Arbeitsniederlegungen mit regionalem Bezug sollen am Dienstag beginnen, kündigte die Gewerkschaft Verdi an. Wo und in welchen Branchen gestreikt wird, werde erst Anfang der Woche klar, hieß es.

Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, bezeichnete die Arbeitsniederlegungen angesichts des nach wie vor ausstehenden Arbeitgeberangebots als "unvermeidlich". Die Arbeitgeber hätten sich zwei Runden lang eingemauert.

Die Corona-Krise verstärkt den Druck auf die Tarifpartner zusätzlich. Und zwar nicht nur, weil Gewerkschaften und Arbeitgeber bei den Tarifgesprächen in Potsdam auf den Infektionsschutz achten. Für beide Seiten bringen die Pandemie und der dadurch ausgelöste Wirtschaftseinbruch enorme Probleme.

Aufeinanderprallen zweier "Welten"

Die Positionen zwischen den Verhandlungspartnern scheinen kaum überbrückbar, die Gegensätze enorm. "Wir sind weit auseinander", sagte der Verhandlungsführer der Kommunen, der Lüneburger Oberbürgermeister Ulrich Mädge (SPD), zum Auftakt der zweiten Runde. Schon in den vergangenen Tagen versicherten die Gewerkschaften ihre Mobilisierungsfähigkeit. "Es ist alles möglich", sagte der Chef des Beamtenbundes dbb, Ulrich Silberbach. Damit man nicht in einer Schlichtung lande, müssten die Gewerkschaften nun den Druck erhöhen.

Und kommt es zu keiner frühzeitigen Einigung, wird die Bevölkerung bundesweit die Konsequenzen zu spüren bekommen. Bei der bisher letzten Tarifrunde machten massive Warnstreiks Hunderttausenden Fluggästen, Pendlern und Eltern von Kita-Kindern über Tage das Leben schwer.

Gewerkschaften: Streiks nur unter Einhaltung der Corona-Regeln

Auch bei der Post könnte es recht kurzfristig zu Streiks kommen, die die Bevölkerung direkt zu spüren bekommt. "Das Wesen des Streiks ist, dass man nicht arbeitet", sagte Verdi-Chef Frank Werneke schon vor Wochen. Vor den nächsten Tarifgesprächen bei der Post an diesem Montag geriet die Zustellung von Briefen und Paketen in mehreren Bundesländern bereits ins Stocken. Allerdings waren dem Unternehmen zufolge nur rund 4.300 von rund 140.000 Tarifbeschäftigten der Post im Warnstreik.

Verdi fordert eine lineare Lohnerhöhung von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Post hat bisher noch kein Angebot vorgelegt. Für Montag und Dienstag ist hier die dritte Verhandlungsrunde geplant - ein Scheitern nicht unwahrscheinlich.

Bei möglichen Demonstrationen und Kundgebungen wollen sich die Gewerkschaften streng an die geltenden Infektionsschutzmaßnahmen halten.

Komplizierte Verhandlungen bestmöglich entzerren

Um die Verhandlungen überhaupt zu ermöglichen, finden diese nicht gleichzeitig für alle beteiligten Gruppen statt. Für Beschäftigte von Krankenhäusern, Sparkassen und Flughäfen etwa wird in ausgelagerten Sonderrunden verhandelt, um die Gespräche in Potsdam nicht zu kompliziert zu machen.

Für die Flughafenangestellten kündigte Verdi-Vize Christine Behle bereits im August das Vorhaben eines Sanierungs- oder Notlagentarifvertrags an. Ohne Tariflösung drohten wegen der Corona-Krise Kündigungen in großem Umfang. Vier von fünf Beschäftigten sind in Kurzarbeit.

Welche Argumente gibt es wegen der Corona-Pandemie?

Die Kommunen führen die massiven Einnahmeausfälle durch die Corona-Krise ins Feld - die Gewerkschaften halten dagegen, dass Bund und Länder Gewerbesteuerausfälle im Umfang von rund elf Milliarden Euro ausgleichen. Die Gewerkschaften wollen die besondere Leistung der Beschäftigten in der Krise finanziell gewürdigt wissen.

Welche Szenarien gibt es?

Im Wesentlichen zwei. Eine Einigung in der dritten, für 22. und 23. Oktober angesetzten Verhandlungsrunde, die vielleicht auch um ein, zwei Tage verlängert wird. Oder ein Scheitern dieser Gespräche und eine nachfolgende Schlichtung. Als weniger wahrscheinlich gelten reguläre Streiks oder eine Einigung bereits vorher.

Wer arbeitet im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen?

Im öffentlichen Dienst gibt es Tausende verschiedene Berufsbilder. Hier arbeiten unter anderem Erzieherinnen, Busfahrer, Angestellte von Bädern, Feuerwehrleute, Krankenschwestern, Verwaltungsangestellte, Altenpflegerinnen, Klärwerksmitarbeiter, Förster oder Ärzte. Es geht um insgesamt rund 2,3 Millionen Angestellte und rund 225.000 Beamte.

Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern 4,8 Prozent höhere Löhne, monatlich jedoch mindestens 150 Euro mehr Geld. Zudem verlangen die Gewerkschaften eine Kürzung der längeren ostdeutschen Wochenarbeitszeit um eine Stunde und damit eine bundesweite Angleichung.