Tarifkonflikt: GDL erhöht Druck auf Deutsche Bahn

Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn erhöht die Lokführergewerkschaft GDL den Druck auf den Konzern. Der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky verlangte am Donnerstag ein "verhandlungsfähiges Angebot" bis Anfang nächster Woche. Andernfalls werde man von Montag an den nächsten Streik vorbereiten, kündigte Weselsky an. Zu möglichen Terminen für einen neuen Streik äußerte er sich nicht.

Weselsky: Die Bahn spielt auf Zeit

Weselsky warf der Bahn vor, auf Zeit zu spielen. "Wir hatten der Deutschen Bahn (DB) nach dem letzten Ausstand Zeit zum Nachdenken eingeräumt, doch mir scheint, dass der Bahnvorstand ein bisschen lange zum Überlegen braucht", so der GDL-Vorsitzende wörtlich. Das könne aber keine Option mehr sein.

GDL will ihren Einfluss im Bahn-Konzern ausdehnen

Die GDL hat in der laufenden Tarifrunde schon drei Mal für ihre Ziele gestreikt, zuletzt im Personenverkehr fünf Tage lang. In dem Tarifkonflikt geht es um eine höhere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Neben Lohn-Fragen geht es aber auch um den Status der GDL in dem Unternehmen: Die Gewerkschaft will ihren Einflussbereich im Konzern ausdehnen.