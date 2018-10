Tarek Al-Wazir (Grüne): "Die CSU - die Drama-Queen der Politik"

Im Interview mit dem radioWelt am Morgen auf Bayern 2 sagte Tarek Al-Wazir: "Wir wollen die Vorlage natürlich nutzen, die uns da jetzt gegeben wurde." Schwarz-Grün sei eine Erfolgsgeschichte in Hessen, sagte Al-Wazir, der hessischer Wirtschaftsminister.

"Wir haben in der Sache viel umgesetzt. Wir haben uns vor allem, und das ist der Unterschied zur CSU, immer an der Sache orientiert. Die CSU ist ja so etwas wie die Drama-Queen der deutschen Politik. Die Leute wollten ganz offensichtlich, dass sich mehr an der Sache orientiert wird und weniger auf die Überschriften geachtet wird und irgendwelche Sachen inszeniert werden."

Wie Schwarz-Grün mit Konflikten umgeht

In der Koalition mit der CDU habe es natürlich auch Konflikte gegeben, sagte Al-Wazir. "Natürlich hatten wir auch Konflikte, wenn es um die Fragen von Polizeigesetzen, vom Umgang mit Abschiebungen angeht. Die Grünen und die CDU sind und bleiben unterschiedliche Parteien, und das ist auch gut so. Wir haben am Ende immer eine Lösung gefunden, aber wichtig: Dazu gehören immer zwei."

"Nicht zu billig machen"

Zu einer möglichen Koalition der CSU mit den Grünen in Bayern sagte er: "Aus meiner Sicht ist klar, die Grünen müssen inhaltliche Angebote machen, aber sie dürfen sich natürlich auch nicht zu billig machen."

"Wir sind gewählt worden, weil wir eine klare Haltung haben, weil wir in der Sache etwas verändern wollen, und wenn die CSU das nicht will, dann kann man sie nicht zwingen."