Tanklastzug im Libanon explodiert - 22 Tote und viele Verletzte

Treibstoffmangel gefährdet Klinikbetrieb im Libanon

Libanon, dessen Wirtschaft am Abgrund steht, erlebt derzeit einen Treibstoffmangel. So fehlt es an Treibstoff für Stromproduktion und Verkehr. Am Samstag bildeten sich vor geschlossenen Tankstellen lange Schlangen frustrierter Autofahrer, die vergeblich darauf warteten, tanken zu können.

Der Treibstoffmangel gefährdet auch die medizinische Versorgung im Libanon. Das Medizinische Zentrum der Amerikanischen Universität in Beirut teilte am Samstag mit, es könnte in weniger als 48 Stunden gezwungen sein, wegen Brennstoffmangels zu schließen. Das würde das Leben von 55 Patienten an Beatmungsgeräten gefährden.

Seit Wochen müssen die Menschen im Land täglich über Stunden ohne Strom auskommen. In Krankenhäusern und Apotheken mangelt es an lebenswichtigen Medikamenten.

Erinnerung an Explosion von Beirut

Vor gut einem Jahr waren bei einer gewaltigen Explosion im Hafen von Beirut mehr als 190 Menschen getötet und rund 6.000 verletzt worden. Die Hinterbliebenen sprechen sogar von 218 Todesopfern. Große Teile des Hafens und der anliegenden Wohngebiete wurden zerstört. Die Detonation soll durch große Mengen der hochexplosiven Chemikalie Ammoniumnitrat ausgelöst worden sein, die über Jahre ungesichert im Hafen gelagert wurden. Die genauen Umstände sind noch immer unklar.