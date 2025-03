Tanklaster und Straßenbahn brennen nach Unfall bei Karlsruhe

Ein Tanklaster ist in Ubstadt-Weiher nördlich von Karlsruhe mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge stehen nach Angaben der Polizei in Brand. Eine massive Rauchwolke steigt in die Luft. Ob es Verletzte gibt, gab ein Sprecher zunächst nicht an.

Ubstadt-Weiher: Unfall an unbeschranktem Bahnübergang

Nach ersten Erkenntnissen waren Lkw und Tram am frühen Nachmittag gegen 14.15 Uhr auf der Landesstraße 552 kurz vor der Ortseinfahrt Zeutern zusammengestoßen - laut SWR an einem unbeschrankten Bahnübergang. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Auch zum Schadensbild sagte die Polizei zunächst nichts Genaues.

Die Landstraße wurde in beide Fahrtrichtungen gesperrt, wie der Sprecher mitteilte. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste seien mit einem großen Kräfteansatz im Einsatz.