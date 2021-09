Talk-Veranstaltung: Droht Exodus junger Juden aus Deutschland?

"Ich weiß nicht, wo ich mehr Angst habe, hier im Schutzbunker in Israel oder am Ort meines früheren zu Hauses", sagt die junge in Bayern geboren und aufgewachsene Jüdin Sandy W. während des Nahostkonflikts im Mai dieses Jahres. Während sie im Raketenhagel im Bunker in Tel Aviv ausharrt, skandieren Demonstranten in vielen deutschen Städten: "Tötet die Juden." "Das war krass, diese hasserfüllten Menschen zu sehen", sagt W., das habe ihr mehr Angst gemacht, als der Beschuss Israels.

Auch von Mord- und Vergewaltigungsankündigungen an Jüdinnen und Juden in Deutschland erfährt W.. Das Israelische Generalkonsulat in München hatte die Drohung erhalten und öffentlich gemacht.

Auswanderungsgrund: Antisemitismus

In ihrem Entschluss vor zweieinhalb Jahren nach Israel auszuwandern, sieht sich W. bestärkt. Ihr Grund: "Ich habe mich schon damals nicht angenommen gefühlt", so die Ex-Münchnerin im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Wie ihre Altersgenossen aus der jüdischen Gemeinde hat auch W. antisemitische Anfeindungen erlebt. Nach dem Abitur packte sie ihre Koffer.

Die junge Generation von Jüdinnen und Juden wird seit Jahren mit Hass und Hetze und zunehmend auch mit Gewalt konfrontiert, neue, nun ganz eigene Ängste werden real, die sie aus den Schilderungen Shoa-Überlebender in den eigenen Familien nur allzu gut kennen.

Knobloch: Viele Jüngere stellen sich die Frage, ob sie bleiben sollen

Das alles hinterlässt tiefe Spuren beobachtet die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern Charlotte Knobloch - der jungen Generation gälte ihre Hauptsorge: "Das sind Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind, für die Deutschland ihre Heimat ist – oder sein sollte. Trotzdem stehen viele am Ende ihres Studiums da und stellen sich dann angesichts der Nachrichten sehr offen die Frage, ob sie für sich und vor allem für ihre Kinder hier wirklich eine Zukunft sehen. Sie suchen dann bereits aktiv nach Möglichkeiten für sich im Ausland, und es wird für viele nicht bei der Möglichkeit bleiben. Mein Ausblick ist da nicht sehr zuversichtlich."

Antisemitische Angriffe, verbal und auch physisch, haben im vergangenen Jahr dramatisch zugenommen, warnen jüdische Organisationen - auch unabhängig vom Nahostkonflikt. Wie etwa der brutale antisemitische Angriff zuletzt auf einen 18-jährigen Juden in Köln. Er wurde schwer verletzt.

Antworten der Parteien im Bundestagswahlkampf

Auf der Veranstaltung "Political Talk – Bundestagswahl 2021" am 09. September soll genau darüber diskutiert werden. Diskutiert werden sollen die Belange junger Menschen jüdischen Glaubens und ihre Forderungen an die Politik.

"Junge Jüdinnen und Juden stellen sich besonders vor dem Hintergrund des Festjahres '1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland' die Frage, welche politische Richtung sich den aktuellen Herausforderungen hinsichtlich der jüdischen Zukunft in Deutschland, des wachsenden Antisemitismus und der sich im Wandel befindenden Erinnerungskultur stellen kann", erläutert Michael Movchin, Vorsitzender des Verbands jüdischer Studenten in Bayern.

Mitglieder und interessierte Jugendliche aus ganz Deutschland sollen die Möglichkeit erhalten, sich ein eigenes Bild über die politischen Positionen der Parteien zu verschaffen.

Jüdische Symbole werden häufig nicht offen getragen

Es solle ein Dialog mit den Politikern von CDU/CSU, SPD, FDP, Die Linke und den Grünen entstehen, so Movchin - zum Beispiel auch darüber, dass es fast schon als normal hingenommen würde, was höchst bedenklich stimmen müsste: Offene Gemeindezentren und Synagogen seien genauso undenkbar, wie das offene Tragen jüdischer Symbole, eines Davidsterns oder einer Kippa.

Die Darstellung der jüdischen Identität kann heutzutage Leib und Leben gefährden. Die Tatsache, dass viele jüdische Menschen bereits Jüdisches im öffentlichen Raum bewusst verbergen würden, sage über unsere Situation schon viel aus, so Knobloch: "München ist zwar eine sehr sichere Stadt, aber auch bei uns hat die Verunsicherung stark zugenommen. Auch hier hat es schließlich Übergriffe gegeben, wenn auch Gott sei Dank noch nicht so brutal wie etwa zuletzt in Köln."

Reagieren Parteien im Bundestagswahlkampf ausreichend?

Im Wahlkampf der Parteien spielt das Thema Schutz von Jüdinnen und Juden keine wahrnehmbar große Rolle. Nach dem 26. September würde es sich aber keine Bundesregierung, egal in welcher Zusammensetzung, leisten können, so Knobloch, lange untätig zu bleiben: "Judenhass ist schließlich nicht eine Bedrohung für uns jüdische Menschen, sondern für die ganze offene Gesellschaft und am Ende für die Demokratie. Wenn Hass regiert, ist für Toleranz, Respekt und Miteinander kein Platz."

Sandy W. ist froh, dass sie sich keine Gedanken darüber machen muss, ob der Davidstern an ihrer Halskette eine Bedrohung für sie darstellt. Sie bleibt in Israel. Dass der Exodus junger Jüdinnen und Juden in Deutschland nicht auffällt, dass es für die Mehrheitsgesellschaft irgendwie gleichgültig sei, das, so W. zeige ihr, dass der Entschluss zu gehen, richtig war.

Neben dem Verband jüdischer Studenten in Bayern, dem Landesverband israelitischer Kultusgemeinden in Bayern, der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) ist auch der Zentralrat Mitveranstalter der Diskussionsrunde am 09. September.