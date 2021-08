Afghanistan: G7 fordern Garantie für Ausreise über August hinaus

Merkel: keine Vereinbarung über verlängerte Evakuierung

Die G7-Staaten haben in ihrer Schalte keine Vereinbarung über eine verlängerte Evakuierung über den 31. August hinaus getroffen, sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). "Es wäre sehr wichtig, dass wir möglichst schnell wieder einen zivilen Flughafen haben können", fügt sie mit Blick auf die Notwendigkeit von Hilfslieferungen hinzu. Man wolle möglichst einheitlich gegenüber den Taliban auftreten.

Zuvor hatten die Taliban den Druck auf die westliche Militärallianz erhöht. Die vereinbarte Frist laufe am 31. August ab, sagte Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid während einer Pressekonferenz. Eine Verlängerung verstoße gegen die Absprachen.

Afghanen werden nicht mehr zum Flughafen gelassen

Zugleich kündigte er an, Afghaninnen und Afghanen würden nicht mehr zu Flughafen gelassen. "Wir werden ihnen nicht erlauben, das Land zu verlassen."

Seit der Machtübernahme der Taliban vor gut einer Woche bringen westliche Länder ihre Staatsangehörigen und weitere schutzbedürftige Menschen über den Flughafen Kabul außer Landes. Den USA warf Mudschahid vor, gut ausgebildete Afghaninnen und Afghanen zur Ausreise zu überreden. Er rief die Bevölkerung zum Bleiben auf. Das Land brauche gut ausgebildete Ärzte und Ingenieure, sagte er.

Zugleich kündigte er an, dass die Taliban die Menschenmenge am Flughafen reduzieren wollen. Es seien zu viele Menschen dort, sie könnten ihr Leben verlieren. Die Menschen sollten in ihre Häuser zurückkehren und ihrem Alltag nachgehen.

Taliban erneuern Sicherheitsversprechen

Wie bereits vor einer Woche macht der Sprecher der radikal-islamischen Gruppe der Bevölkerung umfassende Sicherheitsversprechen. Internationale Organisationen könnten weiterarbeiten und auch Frauen dürften ihrer Arbeit nachgehen, wenn sich die Sicherheitslage entspannt habe. Niemand werde verfolgt und es gebe keine Liste, sagte Mudschahid. Damit spielte er auf Berichte an, nach denen die Islamisten systematisch nach Gegnern und ihren Angehörigen suchen und sie bedrohen.

Bundeswehr warnt vor Anschlägen in Kabul

Die Bundeswehr sorgt sich unterdessen um die Sicherheitslage in Kabul. Man habe Signale aus amerikanischen Quellen, aber auch eigene Erkenntnisse, dass zunehmend potenzielle Selbstmordattentäter der Terrororganisation Islamischer Staat "in die Stadt einsickern", sagte Generalinspekteur Eberhard Zorn am Dienstag in Berlin. Man habe von den Amerikanern bereits in der vergangenen Woche Hinweise darauf bekommen. Das nehme jetzt zu.

Die militant-islamistischen Taliban und der regional aktive Zweig des IS sind verfeindet und haben sich in der Vergangenheit bereits gegenseitig bekämpft.

Vereinte Nationen sehen "gravierende Risiken" für Zivilbevölkerung

Die Vereinten Nationen zeigten sich unterdessen beunruhigt über Berichte von Menschenrechtsverletzungen nach der Machtübernahme der Taliban. Darunter seien Massenhinrichtungen von Zivilisten und Angehörigen regierungstreuer Sicherheitskräfte, sagte die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, am Dienstag. Sie sprach bei einer Sondersitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf zur Lage in Afghanistan von "gravierenden Risiken für Frauen, Journalisten und die neue Generation von Leitfiguren der Zivilgesellschaft".

Der Bewegungsspielraum von Frauen sei in manchen Regionen nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Aufständischen eingeschränkt worden, Mädchen dürften teils nicht mehr zur Schule gehen. Friedliche Proteste würden unterdrückt und Minderjährige zum Waffendienst geholt. Die Berichte seien glaubhaft, betonte Bachelet.