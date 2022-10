Taliban verlieren Provinz wohl teilweise an Widerstandsbewegung

In Afghanistan ist es der nationalen Widerstandsbewegung National Resistance Front (NRF) nach eigenen Angaben gelungen, die Provinz Badachschan im Nordosten des Landes von den Taliban zurückzuerobern. Ein NRF-Sprecher sagte lokalen Medien, dass die Rebellen zehn Taliban-Kämpfer und auch den Gouverneur des Distriktes gefangen genommen hätten. Weitere Taliban seien übergelaufen. Ein Anwohner bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass der Distrikt Schekai an der Grenze zu Tadschikistan mit rund 30.000 Einwohnern seit Montag teilweise unter Kontrolle der Rebellen sei.

Taliban sprechen von "Lügen"

Für die Taliban wäre es das erste Gebiet, das sie an die Widerstandsbewegung verlieren. Sie wiesen die Darstellung entschieden zurück. Ein Sprecher des Innenministeriums in Kabul bezeichnete die Aussagen der NRF als "Lügen" und "falsche Gerüchte". Ein Talibanvertreter aus Badachschan bestätigte jedoch die Festnahme des Gouverneurs.

Machtkämpfe fordern zahlreiche Todesopfer

Die militant-islamistischen Taliban sind in Afghanistan seit August 2021 wieder an der Macht, im Land kommt es jedoch immer wieder zu Anschlägen und Kämpfen.

Erst am Freitag waren bei einem Selbstmordanschlag auf ein Bildungszentrum in einem überwiegend schiitischen Viertel der Hauptstadt Kabul bis zu 52 Menschen umgekommen. Zu dem Anschlag bekannte sich bisher niemand, im Verdacht steht jedoch die mit den Taliban verfeindete Terrormiliz IS, die schon mehrere solcher Anschläge verübt hat und neben der National Resistance Front mit den Taliban um die Macht konkurriert.

Deutsche Hilfsorganisation zieht gemischte Bilanz

Hilfsorganisationen wie die von dem früheren Bundeswehrarzt Reinhard Erös gegründete Kinderhilfe Afghanistan ziehen jedoch eine gemischte Bilanz zur Lage unter dem Taliban-Regime. Die allgemeine Sicherheitslage sei insgesamt besser als in den vergangenen Jahren, schreibt die private Entwicklungsorganisation in ihrem neuen Newsletter. Es gebe 90 Prozent weniger Überfälle, Morde und Entführungen. Zudem sei die Korruption "auf fast null gesunken".

Die wirtschaftliche Lage in Afghanistan ist allerdings auf jeden Fall katastrophal. Millionen Menschen hungerten, jeden Tag stürben deshalb Säuglinge und Kleinkinder, so die Kinderhilfe. In 25 der 34 Provinzen könnten zudem hunderttausende Mädchen an den rund 19.000 staatlichen Schulen nicht die Klassen 7 bis 12 besuchen. An den meisten Privatschulen würden Mädchen zwar unterrichtet, diese Schulen könnten sich die meisten Familien aber nicht leisten.