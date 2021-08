Taliban: Ausreisen aus Afghanistan auch nach 31. August möglich

Bundeswehr fliegt weiter Menschen aus Afghanistan aus

Noch fliegt die Bundeswehr Deutsche und schutzbedürftige Afghanen mit Flugzeugen der Luftwaffe aus Kabul aus. Erst am frühen Abend landete wieder ein Militärtransporter des Typs A400M mit 167 Menschen an Bord in Taschkent im Nachbarland Usbekistan, wie die Bundeswehr auf Twitter mitteilte. Es war bereits der dritte Flug der Bundeswehr von Afghanistan nach Usbekistan an dem Tag im Rahmen der Evakuierungsaktion, zuvor waren je 218 und 153 Menschen ausgereist.