Taliban rücken weiter vor: Regierungstruppen sind überfordert

Die radikal-islamistischen Taliban haben im Norden Afghanistans eine weitere Provinzhauptstadt erobert, in der einmal die Bundeswehr stationiert war: Faisabad in der gebirgigen Provinz Badachschan. Die Stadt ist innerhalb von sechs Tagen bereits die achte Provinzhauptstadt, die dem Ansturm der Taliban nicht standhalten konnte. Nach stundenlangen heftigen Gefechten hätten sich die afghanischen Sicherheitskräfte "leider zurückgezogen", sagte Dschawad Mudschadidi, der im Provinzrat von Badachschan sitzt.

Taliban weiten Kontrolle immer schneller aus

Bei ihrem rasanten Vormarsch haben die Islamisten nun schon weite Teile des Gebiets unter ihre Kontrolle gebracht, für das die Bundeswehr während ihres 20-jährigen Afghanistaneinsatzes innerhalb der Nato zuständig war. Kundus, die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz, fiel bereits am Wochenende in die Hände der Aufständischen. Am Dienstag folgte Pul-i Chumri, die Hauptstadt Baglans. Kundus und Baglan sind die beiden Provinzen, in denen die Bundeswehr am heftigsten gegen die Taliban gekämpft hat und in denen sie die mit Abstand größten Verluste zu beklagen hatte.

Mit Faisabad haben die Aufständischen schon neun der 34 Provinzhauptstädte eingenommen. Stetig wächst nun der Druck auf die Zentralregierung in Kabul, sich gegen den Vormarsch der Taliban zu stemmen. Zwar ist die Hauptstadt bislang nicht direkt von deren Offensive bedroht, doch stoßen die weitgehend auf sich alleine gestellten Sicherheitskräfte an ihre Grenzen. Die USA und ihre Verbündeten wollen trotzdem nichts mehr an ihrem schon weitgehend abgeschlossenen Abzug aus Afghanistan ändern.

US-Regierung: Afghanen müssen alleine kämpfen

Die Afghanen müssten nun "selbst kämpfen, um ihren Staat kämpfen", sagte US-Präsident Joe Biden. "Aber sie müssen auch kämpfen wollen." Bis zum Monatsende sollen auf Anordnung des US-Präsidenten alle amerikanischen Truppen das Land verlassen haben. Die Bundeswehr hat ihren Einsatz bereits beendet.

US-Geheimdienste erwarten Sturm auf Kabul in den nächsten Wochen

Angesichts des schnellen Eroberungszugs rechnen US-Geheimdienste einem Medienbericht zufolge damit, dass die Hauptstadt Kabul viel früher in die Hände der militanten Taliban fallen könnte als bisher von den USA angenommen. Der Zusammenbruch könnte in 30 bis 90 Tagen erfolgen, berichtete die "Washington Post" unter Berufung auf nicht genannte Quellen in den US-Geheimdiensten. Noch im Juni hatten US-Geheimdienstmitarbeiter die Lage so eingeschätzt, dass Kabul in einem Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten nach dem Abzug des US-Militärs unter Kontrolle der Taliban geraten könnte.

Der US-Präsident appellierte an die politische Führung in Kabul, an einem Strang zu ziehen, und versprach den afghanischen Sicherheitskräften weitere finanzielle und militärische Unterstützung. Zum US-Truppenabzug sagte er: "Aber ich bedauere meine Entscheidung nicht." Biden habe den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan befohlen, weil das ursprüngliche Ziel des Einmarsches vor fast 20 Jahren - das Zurückschlagen der Terrorgruppe Al-Kaida - längst erreicht sei, so seine Sprecherin.

Chef der Münchner Sicherheitskonferenz gegen neue Nato-Einsätze

Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, warnte unterdessen vor einem erneuten Eingreifen des Westens in Afghanistan. Ob sich dort "künftig wieder die Schreckensherrschaft der Taliban etabliert, muss für die Nachbarn und regionalen Mächte als Gefährdung der Stabilität mindestens genauso große Besorgnisse erregen, wie für die transatlantischen Partner", sagte Ischinger der "Rheinischen Post". Er verwies dabei insbesondere auf China, Indien, Pakistan, Russland und den Iran. Deshalb sei hier in erster Linie der UN-Sicherheitsrat gefragt, denn es gehe um zentrale Fragen regionaler Stabilität.