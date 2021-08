Taliban nahe Kabul - Präsident wendet sich an Volk

Nach Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan sind die Taliban am Samstag mit der Eroberung der Provinz Logar bis auf wenige Kilometer an die Hauptstadt Kabul herangerückt. Die radikalislamischen Kämpfer hätten die Hauptstadt weitgehend umstellt, wie Agenturen berichten. Nach dem Fall der zweit- und die drittgrößten Stadt des Landes, Kandahar und Herat, ist Kabul de facto die letzte Bastion der Regierungstruppen, die anderswo kaum oder gar keinen Widerstand leisteten.

Afghanischer Präsident kündigt "Remobilisierung" an

Der afghanische Präsident Aschraf Ghani wandte sich am Samstag in einer vorab aufgezeichneten Fernsehansprache an die Bürger: "Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um Ihre Zukunft machen. Ich versichere Ihnen als Ihr Präsident, dass ich mich darauf konzentrieren werde, die Ausbreitung von Instabilität, Gewalt und Vertreibung meines Volkes zu verhindern."

Außerdem kündigte er eine "Remobilisierung" der Streitkräfte an. Dies habe "oberste Priorität". Es liefen "Beratungen" mit politischen Verantwortungsträgern und internationalen Partnern über eine politische Lösung, um dem Land "Frieden und Stabilität" zu sichern, versicherte der Präsident.

Bislang hatten Ghani und seine Regierung zu den Eroberungen der Taliban weitgehend geschwiegen. Seine Ansprache am Samstag ging auf Sendung, nachdem die Taliban mit der Eroberung der Provinz Logar bis auf wenige Kilometer an die Hauptstadt Kabul heranrückten. Die Eroberung Logars wurde von einer Abgeordneten aus der direkt südlich von Kabul gelegenen Provinz, Hoda Ahmedi, mitgeteilt.

Heftige Kämpfe um Masar-i-Scharif

Berichte über heftige Kämpfe gab es aus dem nördlichen Masar-i-Scharif. Die Stadt, in der die Bundeswehr zuletzt ihr größtes Feldlager hatte, ist das wirtschaftliche Zentrum der Region im Norden, die immer als Bollwerk gegen die Taliban galt. Der berüchtigte Kriegsherr Abdul Raschid Dostum hatte dort zuletzt seine Milizen versammelt.

Die einzigen anderen größeren Städte, die noch nicht von den Taliban eingenommen wurden, sind Dschalalabad, Gardes und Chost. Mit heftigem Widerstand gegen die Islamisten wurde dort aber nicht gerechnet.

Taliban haben weite Teile des Landes unter Kontrolle

Seit Beginn des vollständigen Abzugs der Nato-Truppen aus Afghanistan im Mai haben die Taliban weite Teile des Landes unter ihre Kontrolle gebracht. Seit Freitag vergangener Woche nahmen die Islamisten rund die Hälfte der 34 afghanischen Provinzhauptstädte ein, darunter zuletzt auch Kandahar.

Die Taliban veröffentlichten ein Video, in dem einer ihrer Kämpfer die Übernahme eines Radiosenders in der südlichen Stadt Kandahar bekanntgibt. Der Mann, dessen Name nicht genannt wurde, erklärte, dass der Sender in "Stimme der Scharia" umbenannt worden sei. Er werde nun Nachrichten, politische Analysen und Koran-Rezitationen senden. Anscheinend wird keine Musik mehr gespielt.

Länder ziehen Botschaftspersonal ab

Deutschland und andere Länder wie Großbritannien und Spanien kündigten am Freitag die Ausreise von Botschaftspersonal an. Die USA sagten das Ausfliegen tausender Menschen täglich zu und veranlassten die Zerstörung sensiblen Materials in ihrer Botschaft in Kabul.

Kabul ist dem US-Verteidigungsministerium zufolge gegenwärtig zwar nicht unmittelbar von den Taliban bedroht. Allerdings versuchten die Islamisten, die Hauptstadt mit ihren vier Millionen Einwohnern zu isolieren, sagte Ministeriumssprecher John Kirby. Es bestehe durchaus die Gefahr, dass die Taliban innerhalb weniger Tage auf Kabul vorrücken könnten.