Taliban erobern offenbar Widerstands-Provinz Pandschir

Die Pandschir-Frage - die Provinz war die einzige im Land, die noch nicht unter Kontrolle der Taliban gestanden war - sollte ursprünglich durch Verhandlungen gelöst werden. Nun teilte Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid jedoch mit, die Region sei "vollständig erobert" worden. Auch Augenzeugen aus der Gegend bestätigten, dass Tausende Taliban-Kämpfer in der Nacht die acht Bezirke Pandschirs nördlich von Kabul überrannt hätten.

Von Seiten der Nationalen Widerstandsfront (NRF) unter ihrem Anführer Ahmad Massud in Pandschir gab es kein klares Dementi zu den Aussagen der Taliban. Man sei weiter in "strategischen Positionen" präsent, erklärte die Gruppierung auf Twitter: Man werde "den Kampf gegen die Taliban und ihre Partner" fortsetzen, "bis die Aggressoren aus dem Land entfernt" seien. Ahmad Massud sei an einem sicheren Ort und werde sich bald äußern.

Traditioneller Ort des Widerstands

Pandschir war die einzige Provinz Afghanistans, die die Taliban bei ihrem Eroberungsfeldzug im August nicht unter ihre Kontrolle gebracht hatten. Dort formierten sich ihre Gegner rund um den früheren Vizepräsidenten Amrullah Saleh, der sich nach der Flucht von Präsident Aschraf Ghani zum rechtmäßigen Staatsoberhaupt erklärt hatte, sowie um Ahmad Massud, Sohn des legendären verstorbenen Nordallianz-Führers Achmed Schah Massud, der in den 1990er Jahren verhindert hatte, dass die Taliban die Region erobern.

"Aus dem Sumpf des Krieges befreit"

Dass die Taliban diesmal ihr Ziel erreichen würden, hatte sich bereits am Wochenende abgezeichnet. Nur wenige Stunden bevor sie die Eroberung Pandschirs verkündeten, hatte Ahmad Massud erklärt, seine Kämpfer seien bereit, ihre Waffen niederzulegen, wenn die Taliban ihre Angriffe einstellten.

Zur gewaltsamen Einnahme der Region habe es letztlich jedoch keine Alternative gegeben, so Taliban-Sprecher Mudschahid. Nach dem Scheitern von Verhandlungen, seien die Taliban gezwungen gewesen, Streitkräfte zu entsenden und eine Operation zu starten. Nun sei Afghanistan "vollständig aus dem Sumpf des Krieges befreit", sagte Mudschahid weiter.

Taliban geben sich versöhnlich - und drohen

Mudschahid sicherte den Bewohnern von Pandschir zu, dass ihnen nichts geschehen werde. "Sie sind alle unsere Brüder und wir werden einem Land und einem gemeinsamen Ziel dienen", erklärte er. Für Pandschir würden Behördenvertreter aus der Region ernannt und auch Sicherheitskräfte im Dienst sein, die für alle akzeptabel seien.

Auch Telefon- und Internetverbindungen in der Provinz wolle man wieder herstellen sowie wieder Nahrungsmittellieferungen in das Tal erlauben, sagte Mudschahid weiter. Über die Anführer des Widerstands Saleh und Massud sagte er, diese würden vermisst. Es gebe Gerüchte, dass Saleh aus dem Land geflohen sei.

Mudschahid warnte zugleich vor jeglichem Widerstand gegen die Herrschaft der Taliban. Dieser würde hart bestraft werden, sagte er vor Reportern. Ehemalige Regierungstruppen, die in den vergangenen 20 Jahren ausgebildet wurden, forderte er auf, sich den Taliban anzuschließen.

Iran verurteilt Taliban-Offensive

Der Iran verurteilte die Offensive der radikalislamischen Taliban "scharf". "Die Nachrichten aus Pandschir sind wirklich beunruhigend", sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Said Chatibsadeh, in Teheran.