Tagesgespräch: Wo spüren Sie die Preissteigerungen?

Inzwischen schon sechs Monate Krieg in der Ukraine, hinzukommt eine Inflation, die seit 40 Jahren nicht mehr so hoch war: Das sind durchaus nachvollziehbare Faktoren, die den Anstieg von Kosten erklären. Gas, Benzin, Getreide - alles wird teurer. Menschen mit niedrigem oder mittleren Einkommen geraten zunehmend unter Druck. Wie geht es Ihnen? Haben Sie Ihren Lebensstil bereits verändert? Wo spüren Sie die Preissteigerungen am deutlichsten? Und: Sind zum Beispiel Tankrabatt und 9-Euro-Ticket als Entlastungsleistungen spürbar bei Ihnen angekommen?

Mogelpackung - der versteckte Preisanstieg

Ist Ihnen das auch schon aufgefallen? Um Preiserhöhungen zu kaschieren, verkleinern jetzt immer mehr Hersteller den Packungsinhalt ihrer Produkte. Dann bleiben die Preise scheinbar identisch, trotzdem bekommen Verbraucherinnen und Verbraucher weniger für ihr Geld. Schauen auch Sie beim Einkauf inzwischen genauer hin? Gibt es Bereiche, in denen Sie sich bereits eingeschränkt haben? Kaufen Sie einfach nur weniger ein oder schon ganz anders als früher? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch: 0800 / 94 95 95 5.

Diskutieren Sie mit im Tagesgespräch