Tagesgespräch: Wieder mehr Hunger auf der Welt

Arme Länder können keine Rettungsschirme aufspannen - die Gesundheitssysteme sind mangelhaft, soziale Absicherung kaum vorhanden. Gerade jetzt, wo Handel und Transport weltweit brach liegen, ist die gesundheitliche Situation in den ärmsten Ländern stärker bedroht als bei uns - und eben auch die flächendeckende Versorgung mit Nahrungsmitteln. Eine wirtschaftliche Rezession bedeutet vor allem auch in Afrika: Noch mehr Menschen werden in Armut und Hunger abrutschen.

Verheerende Folgen auf Ernährungssicherheit

Die Covid-19-Pandemie hat die Situation gerade in den Ländern noch verschärft, die ohnehin schon mit Dürrekatastrophen und Heuschreckenplagen konfrontiert sind. Zusätzliche Notlagen sind also vorprogrammiert.

Was können wir tun? Und was können humanitäre Hilfsorganisationen leisten? Wie lässt sich jetzt die internationale Solidarität stärken - und gibt es eine Chance, die Welt gerechter und nachhaltiger zu machen? Dann wäre die Covid-19-Pandemie vielleicht sogar eine Chance? Für uns alle?