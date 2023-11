Tagesgespräch: Wie wichtig ist Ihnen Kirche?

Am Montag ist Annette Kurschus, die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, von ihrem Amt zurückgetreten. Ihr wurde vorgeworfen, vor mehreren Jahrzehnten als Gemeindepfarrerin in Siegen einen sexuellen Übergriff durch einen Kirchenmitarbeiter vertuscht zu haben. War Annette Kurschus' Rücktritt von der Spitze der EKD der richtige Schritt? Das ist nur eine von vielen Frage im Tagesgespräch.

Ganz allgemein geht es um die zentralen Fragen: Wie steht es ums Vertrauen in die Kirchen? Wie groß ist das Ansehen in der Gesellschaft? Wie wurden Missbrauchsfälle und andere Verfehlungen aufgearbeitet? Welche Reformen sind notwendig? In welchen Bereichen können und sollen die Kirchen bleiben wie sie sind?

Welche Rolle spielt die Kirche in Ihrem Leben?

Klar ist: Die Austrittszahlen sind seit Jahren hoch. In diesem Jahr waren erstmals weniger als 50 Prozent der Menschen in Deutschland Mitglied in einer der beiden großen christlichen Kirchen.

Welche Rollen spielen Kirchenbindung und Religiosität in Ihren Leben? Gehen Sie regelmäßig in den Gottesdienst? Oder haben Sie sich längt von den Kirchen verabschiedet und sind ausgetreten? Erzählen sie davon im Tagesgespräch!

Diskutieren Sie mit im Tagesgespräch!

Zu Gast bei Moderator Stefan Parrisius im Tagesgespräch-Studio ist Tilmann Kleinjung, Leiter der BR-Redaktion "Religion und Orientierung".

Außerdem kommt Religionswissenschaftler Prof. Martin Rötting zu Wort. Er ist Mitinitiator vom "Haus der Kulturen und Religionen München". Dort sollen sich christliche, muslimische, jüdische, buddhistische oder andere Gruppen treffen können. Das Projekt will ein respektvolles und friedliches gesellschaftliches Miteinander fördern. Eine sinnvolle Idee?

Wie ist Ihre Meinung?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer dafür ist die 0151 / 7 220 220 7.