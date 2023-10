Tagesgespräch: Wie viel Wettbewerb brauchen Kids im Sport?

Druck im Schulfach Sport kann die Leistungsbereitschaft steigern, die Wettbewerbsfähigkeit fördern oder das Selbstbewusstsein stärken. Allerdings kann übermäßige Erwartungshaltung zu Stress und Ängsten führen, den Spaß am Sport mindern und Schülerinnen und Schüler, die nicht den erwarteten Leistungsstand erreichen, ausschließen, benachteiligen oder frustrieren.

Übertriebenes Leistungsverlangen oder Training kann zudem zu Überlastung und Verletzungen führen. Und: Werden nicht nur wieder diejenigen erfolgreich sein, die ohnehin schon sportlich sind, während Unsportlichere überfordert oder zu wenig ernst genommen werden?

Vor- und Nachteile

Die Bundesjugendspiele haben Vor- und Nachteile. Sie fördern einerseits die körperliche Fitness, den Teamgeist und motivieren die Teilnehmenden, persönliche Bestleistungen zu erbringen. Allerdings führen sie oft zu sehr hohem Leistungsdruck, der bei weniger sportlich Erfahrenen Stress und negative Emotionen auslösen kann.

Ein weiterer Nachteil ist die mangelnde Berücksichtigung individueller Fähigkeiten. Die Fokussierung auf gängige Sportarten, insbesondere Leichtathletik, vernachlässigt mögliche andere Talente. Und am Schluss wird doch nur wieder jedem bestätigt, was er vorher schon wusste: Nämlich wie sportlich oder eben unsportlich er oder sie eben ist.

Zu Gast bei Bayern 2-Moderatorin Eva Kötting

Dominic Ullrich , der Vizepräsident "Jugend" des Deutschen Leichtathletik-Verbands, der zudem Mitglied im Ausschuss für die Bundesjugendspiele ist.

, der Vizepräsident "Jugend" des Deutschen Leichtathletik-Verbands, der zudem Mitglied im Ausschuss für die Bundesjugendspiele ist. Sportpsychologe Oliver Stoll , der an der Universität Halle-Wittenberg den Lehrstuhl für Sportpsychologie, Sportpädagogik und Sportsoziologie innehat.

, der an der Universität Halle-Wittenberg den Lehrstuhl für Sportpsychologie, Sportpädagogik und Sportsoziologie innehat. Florian Weißmann vom Bayerischen Fußball-Verband, der als Jugendleiter und Kinderfußballbeauftragter beim Deutschen Fußball-Bund von Erfahrungen gerade mit jungen Menschen berichten kann.

Wie ist Ihre Meinung?

Was ist Ihre persönliche Meinung, welche Erfahrungen haben Sie selbst oder mit Ihren Kindern gemacht? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer dafür ist die 0151 / 7 220 220 7.