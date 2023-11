Tagesgespräch: Wie umgehen mit pro-palästinensischen Protesten ?

Angesichts des Krieges in Israel und Gaza haben am Wochenende tausende Menschen in Deutschland an pro-palästinensischen Demonstrationen teilgenommen. Die Kundgebungen blieben weitgehend friedlich, allerdings gab es Festnahmen und die Polizei stellte Plakate sicher, die den Angaben zufolge den Holocaust relativierten.

Die Debatte darum, wie man mit den Protesten in Deutschland umgehen soll, ist in vollem Gange: In Hamburg wurde eine Kundgebung beispielsweise im Vorfeld verboten. Zu den teilweise antisemitischen und pro-palästinensischen Demonstrationen meinte Ron Prosor, Israels Botschafter in Deutschland im BR-Gespräch, das seien keine Demonstrationen für die Belange des palästinensischen Volks gewesen, sondern "ein trojanisches Pferd für die deutsche Demokratie".

