Tagesgespräch: Wie sollen wir mit China umgehen?

Partnerschaftlich, fair und offen? Wie soll das westliche Verteidigungsbündnis umgehen mit der Regierung in Peking? Wie viel deutliche Worte können und sollten wir uns leisten gegenüber Chinas Umgang mit Oppositionellen, der Verfolgung der Minderheiten? Längst ist China zu einer der stärksten Wirtschaftsmächte der Welt aufgestiegen. Doch nicht nur die wirtschaftliche Stärke bereitet dem Westen Sorge, sondern zunehmend auch die militärische.

China: Supermacht des 21. Jahrhunderts

Wie also soll der künftige Umgang mit China aussehen? Sollen wir klarere Kante zeigen und den Druck erhöhen, so wie US-Präsident Joe Biden sich das vorstellt? Oder halten Sie es mit Angela Merkel und ihrer Vorstellung von einer Kombination aus partnerschaftlichem Dialog und klarer Abgrenzung? Was führt auf lange Sicht zum Erfolg, ohne dass Europa aufgerieben wird zwischen den USA und der aufstrebenden Supermacht im Osten?