Tagesgespräch: Wie kämen Sie mit schärferen Regeln klar?

Immer mehr Menschen in Deutschland werden positiv auf das Corona-Virus getestet. Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder beraten heute in einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen.

Um Tote und um Engpässe in den Krankenhäusern zu vermeiden, muss etwas getan werden – soweit sind sich die Politikerinnen und Politiker in Bund und Ländern einig. Aber, wie scharf sollen strengere Regeln eingreifen? Wieviel setzen wir auf Seiten der Unternehmen bis zum Kulturbetrieb aufs Spiel? Was ist es uns wert, dass Menschen nicht erkranken?