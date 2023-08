Tagesgespräch: Was halten Sie von der Kindergrundsicherung?

Ampelkrach vor der Sommerpause, Ampelkrach nach der Sommerpause. Seit Monaten rührt Familienministerin Lisa Paus (Grüne) die Werbetrommel für die Kindergrundsicherung: "Mit der Kindergrundsicherung knüpfen wir ein engmaschiges Sicherheitsnetz für armutsgefährdete Familien. Wir bekämpfen verfestigte und verdeckte Kinderarmut. Und wir investieren in die Zukunft unseres Landes." So äußerte sie sich zuletzt auf einem Pressetermin.

In der Grundsicherung sollen mehrere Sozialleistungen für Kinder und Jugendliche gebündelt werden. Es solle einen Garantiebetrag für alle Kinder plus einen Zusatzbetrag je nach Einkommen der Familie geben, so Paus. Rund 5,5 Millionen Kinder würden dann davon profitieren. Nach ihren Worten sind 60 Prozent der Bürger und sogar 75 Prozent der Familien mit minderjährigen Kindern für das Vorhaben.

Schlagabtausch mit Lindner

Paus hält einen baldigen Kabinettsbeschluss für möglich, "sobald wir die sachpolitische Debatte gemeinsam vorantreiben." Finanzminister Christian Lindner (FDP) wirft den Familienministern vor, das Vorhaben Kindergrundsicherung auszubremsen. Sie hatte zuletzt dafür bis zu sieben Milliarden Euro an Mehrausgaben pro Jahr gefordert. Im Haushaltsentwurf des Finanzministers sind allerdings dafür ab dem übernächsten Jahr lediglich zwei Milliarden vorgesehen.

Forscher befürworten Kindergrundsicherung

Eine neue Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) dürfte Paus als Rückenwind für ihr Vorhaben verstehen. Demnach würde es sich für den Staat schnell rechnen, Kinderarmut stärker zu bekämpfen. Die Kindergrundsicherung hätte einen wirtschaftlichen Vorteil, weil die Folgekosten wesentlich größer wären, sagte Marcel Fratzscher, Präsident des DIW.

Das Institut hält mindestens fünf Milliarden Euro für eine effektive Grundsicherung für nötig. Das evangelische Hilfswerk tritt wie andere Wohlfahrtsverbände für eine Förderung von mehr als 20 Milliarden Euro ein.

Diesen Gast begrüßen wir zur Diskussion

Zu Gast bei Moderator Stefan Parrisius ist Prof. Dr. Sabine Andresen. Die Pädagogin mit Schwerpunkt Kindheits- und Jugendforschung lehrt als Professorin an der Goethe-Universität Frankfurt/Main. Seit Mai 2023 ist Andresen in der Nachfolge von Heinz Hilgers Präsidentin des Kinderschutzbundes e.V.

