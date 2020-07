BR24Live: Tagesgespräch - Wie gut klappt das digitale Lernen?

Unterricht in Coronazeiten - nicht einfach für alle Beteiligte: die Kinder und Jugendlichen mussten sich zunächst wochenlang daheim einrichten, dann konnten sie nur tageweise zurück in den Präsenzunterricht an die Schulen. Lehrkräfte mussten in den zurückliegenden Wochen über Videokonferenzen und E-Mail Kontakt zu ihren Klassen halten.

Die Coronakrise ist eine Bewährungsprobe für die digitale Technik geworden. Das Tagesgespräch zieht Bilanz und schaut auf die Ausstattung und die Kompetenzen an den bayerischen Schulen: Wie gut klappt das digitale Lernen in der Schule? Wie fit sind Lehrerinnen und Lehrer? Was lässt sich Schülerinnen und Schülern über digitale Wege gut vermitteln? Wo hakt es noch?

Zu Gast im Tagesgespräch bei Moderatorin Christine Krueger ist Andreas Preußer, Lehrer an der Main-Limes Realschule im unterfränkischen Obernburg am Main. Außerdem beteiligt sich die Klasse 10c des Gymnasiums in Viechtach an der Sendung und berichtet von ihren Erfahrungen mit der Digitalisierung im Unterricht.

