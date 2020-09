Tagesgespräch: Wie den Öffentlichen Dienst attraktiver machen?

Seit gestern laufen die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Verdi fordert mehr Geld für die Beschäftigten, unter anderem Ärzte und Pflegekräfte. An vielen Orten werden Fachkräfte in diesem Bereich verzweifelt gesucht. Der Mangel an Arbeitskräften hängt nicht zuletzt auch mit den oft schwierigen Arbeitsbedingungen zusammen.

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD-alpha fragt: Wie können die Jobs im öffentlichen Dienst attraktiver werden? Was braucht es außer höheren Gehältern noch? Sind SIe selbst als Arzt oder Pflegekraft im öffentlichen Dienst beschäftigt - was sind Ihre Erfahrungen?

Zu Gast bei Moderatorin Birigt Kappel ist Prof. Stefan Görres vom Institut für Public Health und Pflegeforschung an der Universität Bremen. Außerdem Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistages.